16:16 - | Fernanda Ortega, transportista de Antofagasta y continuidad de la paralización: El paro no se levanta, recién vamos a hacer una reunión para ver las acciones a seguir.

16:15 - | Fernanda Ortega, transportista de Antofagasta y continuidad de la paralización: Hay muchos chiquillos que todavía no desbloquean nada, no creen en el mensaje que se dio anoche, que ahora en realidad lo estamos desmintiendo porqué no fue tan así.