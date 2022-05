Tras últimos ataques, contratistas forestales se paralizan y cortan las rutas

Los gremios de contratistas forestales se manifiestan esta jornada en la Macrozona Sur y cortarn una serie de rutas en la Región del Biobío, esto tras los últimos hechos de violencia que se han registrado y que han dejado decenas de maquinarias quemadas.

Algunos de los cortes de ruta intermitentes se registran en Arauco (Horcones), Curanilahue (La Mano), Duqueco (altura del kilómetro 518 de la Ruta 5, en Los Ángeles), y además en la entrada de Valdivia, en la Región de los Ríos.

Todo esto se produce luego del ataque ocurrido específicamente en la zona de Los Álamos, que dejó un saldo de 33 máquinas completamente destruidas en la provincia de Arauco y que fue adjudicado por la Resistencia Mapuche Lavkenche.

Con cortes intermitentes de ruta en Duqueco, Los Ángeles (Ruta 5) contratistas forestales llevan adelante jornada de manifestaciones exigiendo seguridad en la macrozona sur. @Cooperativa pic.twitter.com/t1kiNutfFe — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 2, 2022

DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LOS GREMIOS

En la última jornada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con los contratistas forestales de la Región del Biobío, donde se propusieron cambios en los contratos de concesión en las principales rutas de la Macrozona Sur.

René Muñoz, representante de la Asociación de Contratistas Forestales, expresó que "creemos que el Gobierno tiene que mirar lo que está ocurriendo, que es una protesta que nace de los trabajadores, de los que están sufriendo, a los que hoy día les pegan, les disparan, los balean y que finalmente los humillan por estar trabajando",

Respecto al diálogo con el Ejecutivo, dijo que "estamos cerca del acuerdo, ayer existió un pre acuerdo que tiene que ser visado por el Presidente y en eso estamos. Hay dos conceptos bien importantes, hay un programa de reparación a las víctimas, en este caso trabajadores y a contratistas forestales, y también necesitamos un plan de seguridad".

Por su parte, el subsecretario Monsalve detalló que el Presidente ha instruido que "se hagan modificaciones a los contratos de las rutas concesionadas de la zona en la cual están ocurriendo hechos de violencia. Esto es bien importante, porque en esas zonas y en esos tramos no hay cámaras de vigilancia, no hay cámaras térmicas, no hay pórticos, no hay inversión adecuada en la zona de descanso de las personas que se dedican a la actividad forestal", además que se "modifiquen los contratos, tanto de la concesionaria de la Ruta 5 como de la concesionaria de la Ruta 160 que está en la provincia de Arauco, para ofrecer mejores condiciones de seguridad".

Propuestas Mejoras Condiciones Seguridad Trabajadores Forestal Transporte by Cooperativa.cl on Scribd

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: AUTORIDADES SIEMPRE LE BAJAN EL PERFIL A LA VIOLENCIA

El presidente de la Fundación Chilena de Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, en conversación con Cooperativa aseguró que la protesta "es legítima, sus choferes están siendo asesinados y baleados".

Además, reflexionó en torno a la situación que se vive en la zona sur y sostuvo que "esta es una situación que se arrastra por varios gobiernos, por lo tanto, esto no es un tema ideológico ni mucho menos político; este es un problema gravísimo de país", y aseguró que "hay varios grupos que han utilizado una problemática del pueblo mapuche para decir de que esto es una lucha de reivindicación".

"En general, lo que sí hay son grupos que actúan brutalmente, sin ningún apego a la vida y que están ligados a diferentes hechos o actos ilícitos (...) esa es la realidad. Normalmente, las autoridades de varios gobiernos han actuado con una displicencia que llama la atención, porque siempre le bajan el perfil a esta situación; nosotros hablamos de terrorismo, no hablamos de delincuencia", agregó.

Respecto al estado de excepción, medida que el Gobierno se ha negado a decretar, Fuentealba apuntó que los delitos variaron cuando estaba impuesto "obviamente que hubo menos ataques y eso las cifras empíricas no mienten, por eso digo, mucho podrán manipular la información, pero los hechos y los números no mienten y están ahí".