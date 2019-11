Van Rysselberghe: Sería una maldad no generar medidas para recuperar el orden público

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, planteó en Cooperativa que sería una "maldad" no apoyar el proyecto de Ejecutivo que permitirá a las Fuerzas Armadas a resguardar la "infraestructura crítica".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la senadora aseguró que "me parece que de verdad el no generar las medidas para poder restablecer el orden público no solo es un error político, es una maldad con nuestro país".

"El gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos, pero no puede ser la gente que saquea, que genera un daño feroz. No es lo mismo robar una casa deshabitada, donde hacen un daño muy grande a una familia, que atacar un local que le da empleo a las personas, que les permite sacar adelante su vida", manifestó.

"Como están calificados como robo en casa no habitada, si no tienen antecedentes penales previos, entran y salen de la cárcel, entonces es gratis robar, no hay ninguna consecuencia", añadió.

La parlamentaria sostuvo que "las policías están sobrepasadas, llevan más de mes trabajando 11 o 12 horas y por lo tanto, hay que entregarle herramientas para que puedan ejercer su función y estoy convencida de que lo que hace el gobierno va en la línea correcta".

Llamó a sancionar a organizadores

La senadora planteó que "a lo mejor hay que aumentar las sanciones para quienes hacen un uso indebido de la fuerza, pero creo que también es absurdo dejar que Carabineros no pueda disolver turbas que son muy violentas, que buscan hacer daño a las personas".

"Me parece de toda lógica que los vándalos, delincuentes y quienes llaman a estas protestas también deberían tener una responsabilidad, si es que se le salen de las manos", aseguró.

Van Rysselberghe comentó que "no pueden decir que 'esto es una marcha pacífica y después llegaron', si todos sabemos que es así".

"Han empezado a incendiar y a saquear colegios, hospitales, comisarías, el mismo Metro de Santiago", lamentó.