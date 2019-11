Van Rysselberghe tras acuerdo: Mucha gente cree que no hay que partir de cero

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, adelantó que votará en contra de una nueva Constitución en el plebiscito de abril del próximo año, el que se efectuará luego del acuerdo alcanzado durante la madrugada entre el oficialismo y la oposición para votar por una nueva Carta Magna y, de ser necesario, el mecanismo para formularla.

La dirigenta gremialista aseveró que parte de la población considera que en los últimos 30 años han existido avances importantes.

"Creo que uno no tiene que tener ni miedo ni vergüenza de pensar lo que piensa y de tener la posición que uno cree en la medida que la planteé con respeto. Hay mucha gente, no sé si mayoritariamente o no, pero creo que hay un porcentaje importante de la población que considera que el país ha mejorado en los últimos 30 años, que han podido salir adelante, que hoy día tienen una mejor situación y que creen que no hay que partir de cero", sostuvo.

Además, reiteró el llamado a la ciudadanía a que esperen el trabajo legislativo, ya que las demandas fueron escuchadas.

"Quiero hacer una especie de llamado: las demandas sociales ya las escuchamos y el acuerdo de ayer es una muestra. Ahora, la solicitud humilde, pero clara: déjennos trabajar", recalcó.