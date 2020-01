Vicepresidente UDI criticó a Guevara por revelar "con bombos y platillos" la estrategia de copamiento

El diputado y vicepresidente de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, respaldó al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN), por su plan de "copamiento" policial en la Plaza Italia, aunque le criticó el anuncio "con bombos y platillos" de la estrategia, porque "no es bueno provocar en estos momentos".

El parlamentario se refirió en Cooperativa a la acusación constitucional que diputados de oposición presentaron el jueves recién pasado en contra de Guevara y la calificó como una acción "que carece de todo tipo fundamentos" jurídicos.

Los parlamentarios opositores imputan al intendente el haber presuntamente impedido el cumplimiento de derechos garantizados por la Constitución, luego de que dispusiera un amplio despliegue policial para evitar las manifestaciones no autorizadas en Plaza Italia.

"Hoy, en vez de avanzar en el Congreso en los grandes temas que tenemos como desafíos, como lo es la nueva ley de pensiones o la reforma tributaria, nos estamos llenando de interpelaciones y acusaciones. Es una mala práctica y demuestra que tenemos una oposición sin contenido, que no tiene un camino claro y que lo único que la está uniendo son las acusaciones constitucionales", aseguró Fuenzalida en Cooperativa en Ruta.

"Lo que en definitiva hizo el intendente Guevara fue aplicar la ley y tratar de establecer el orden público, que es la función principal que tiene el intendente y el Ministerio del Interior", defendió el vicepresidente de la UDI.

Sin embargo, reprochó que "las cosas se hacen y no se anuncian. Yo no lo habría anunciado. Cuando tienes una estrategia para restablecer el orden público no tienes que andar mostrándolo, porque creo que no es bueno provocar en estos momentos. Yo lo habría hecho, pero sin anunciarlo con tantos bombros y platillos".

"Eso no significa que no tengas que realizar acciones para que el orden público se mantenga", aseveró.