Vicepresidente UDI: Si el Presidente hubiera asumido posturas firmes, tal vez otro gallo cantaría

"No se asumió ninguna postura respecto de la crisis social" y "a las autoridades de Gobierno, en general, les falta más calle", dijo el vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Manuel Fuenzalida, tras los lapidarios resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que revelaron solo un 6 por ciento de aprobación ciudadana, y un 82 por ciento de rechazo, a la gestión del Presidente Sebastián Piñera.

"Yo creo que era algo que se percibía en el ambiente. El actuar del Gobierno no dejó contento a nadie, ni a moros ni a cristianos, y eso se refleja en la encuesta que se hizo entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre", señaló el diputado oficialista por el Distrito Nº 5, en conversación vía telefónica, a Cooperativa en Ruta.

"Está claro que, independiente de tu oposición política, creo que al Gobierno le faltó adoptar una posición firme. O A o B, pero una posición firme", criticó.

A juicio de Fuenzalida, "estuvimos navegando mucho tiempo en aguas donde no se tomaban decisiones, donde no se asumía una postura. Puedes estar a favor en contra, pero si el Presidente hubiera asumido una posición respecto del orden, la seguridad y la paz pública, tal vez la desaprobación no sería del 82 por ciento. O si el Presidente hubiera asumido una postura sobre el tema de las pensiones de forma inmediata y no dos meses después, tal vez sería otro el gallo que cantaría".

"Al Gobierno, en general, le falta más calle"

"Frente a las manifestaciones, el Gobierno debería haber salido a la calle, debería haber escuchado, debería haber estado con las organizaciones, debería haber estado en terreno. Y cuando hablo de Gobierno no me estoy refiriendo solo a los ministros y subsecretarios, sino que también a los intendentes, a los gobernadores, a los directores de servicios, a los seremis, porque creo que acá había que salir a escuchar a la gente", afirmó el vicepresidente UDI.

"Y no era tan difícil escucharlos —agregó—, si los tres temas más prioritarios son pensiones, sueldos y salud, y desde ese pilar haber tratado de construir el nuevo pacto social".

En ese sentido, Fuenzalida cree que "a las autoridades del Gobierno, en general, les falta más calle. Aquí no podemos andar cortando cintas, inaugurando cosas, anunciando cosas, si no se está más con la gente. Aquí creo que falta estar más con la ciudadanía, conocer los problemas".

La evaluación positiva a Lavín versus el rechazo a Van Rysselberghe

La encuesta CEP mostró además que la evaluación de todos los personajes políticos sufrieron caídas, según el sondeo que fue medido en plena crisis social.

En la parte baja de la lista, los personajes políticos con peor evaluación positiva son la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe (6 por ciento); el Presidente Sebastián Piñera (7 por ciento) y la ministra de Educación, Marcela Cubillos (8 por ciento).

"Nosotros sabemos que estamos asumiendo muchos costos políticos, porque mucha veces no estamos legislando para la galería y lo estamos haciendo con responsabilidad, y eso significa un costo", dijo el diputado Fuenzalida respecto de los bajos números de la presidenta de la UDI.

"Creo que, con posterioridad, eso se va a ir revirtiendo. Ya pasó la etapa más difícil", pronosticó.

Pese a ello, el alcalde de Las Condes, el UDI Joaquín Lavín, sigue siendo el político mejor evaluado, con 37 por ciento, aunque posee un 32 por ciento de rechazo.

"Lo que pasa es que la clase política en general está muy mal evaluada, salvo el alcalde Lavín, porque la gente percibe que es el que hace la pega, el que está en terreno y el que está generando cosas", explicó.

Aunque enfatizó: Lo que hace Lavín "en una plataforma alcaldicia lo puedes hacer, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso, donde uno depende mucho de la iniciativa del Ejecutivo".

La advertencia del Frente Amplio de recurrir al TC

El diputado Fuenzalida valoró la aprobación este jueves de la polémica "ley antisaqueos y antibarricadas" y, ante la advertencia de diputados del Frente Amplio de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), acusó "doble estándar".

"Están en todo su derecho. Ahora, lo que no comparto es el doble estándar de ellos, porque en el fondo critican la Constitución, critican al Tribunal Constitucional, pero cuando pierden son los primeros en ir al Tribunal Constitucional", aseveró.