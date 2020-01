Víctimas de trauma ocular denunciaron "complicaciones" en programa de ayuda del Gobierno

En el penúltimo día de su visita in loco -en terreno- para constatar la situación de los DDHH y las causas y consecuencias del estallido social en Chile, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió este jueves con familiares de víctimas de la violencia de agentes del Estado.

Entre ellas, personas que han sufrido heridas en sus ojos, instancia en la cual la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular denunció "complicaciones" para acceder al "Programa Integral de Reparación Ocular" anunciado por el Ministerio de Salud en noviembre, que contempla tratamiento médico, estético y funcional, además de apoyo psicológico a los afectados.

Marta Valdés, vocera de la agrupación, acusó que "lo que se anunció en noviembre, que iba a haber un programa especial para los traumas oculares, no ha ocurrido, no ha sido así, no están los insumos médicos para los chiquillos, se retrasan las operaciones".

Asimismo, expuso que "los compañeros de regiones también tienen las mismas complicaciones", ya que "no tienen Unidad de Trauma Ocular en las regiones y tienen que venir a Santiago" para atenderse en la UTO del Hospital Salvador: "Y eso significa el costo del viaje y la estadía, y todo pasa por la víctima".

En la reunión con la CIDH participó Camilo Ogalde (24), quien relató que el 15 noviembre estaba frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, momentos en que fue impactado por un balín en el ojo derecho y perdió la totalidad de la visión,

Él pide, manifestó a Cooperativa, "básicamente poder encontrar a los responsables y que sean todos culpados, desde el presidente, pasando por el ministro, pasando por el alto mando de Carabineros. Eso espero prontamente, y una indemnización por parte del Estado".

Sostuvo que ya está en "el tercer mes de licencia" y que no podrá "volver a trabajar en lo que hacía, ya que yo manejaba máquinas barredoras"; además, apuntó que "después de las operaciones perdí 7 kilos, y perdí mi estado mental y la estabilidad emocional".

Reuniones con familiares de víctimas

Entre quienes se reunieron con la Comisión estuvieron la madre de Moisés Órdenes, el joven que perdió la visión de un ojo y quedó con lesiones de diversa gravedad tras ser agredido por Carabineros, situación que fue captada en vivo por la televisión y que se viralizó en redes sociales; cuyo caso está en la Justicia por el delito de torturas.

Valeria Pérez, hermana de Óscar Pérez, el joven que fue atropellado y aplastado por un carro policial en Plaza Baquedano durante una manifestación a mediados de diciembre, también llegó al encuentro con la CIDH.

En ambos casos, los familiares dieron su testimonios a los comisionados, los cuales se mantienen en reserva.

Tras reunión con @CIDH y adolescentes, defensora de la Niñez @Pa__tty le entrega a la prensa el informe de la situación de crisis, que también se entregó a la comisión, y que da cuenta de 602 casos de NNA víctimas de vulneraciones a los derechos humanos pic.twitter.com/ZZgu4iks5T — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) January 30, 2020

Defensora de la Niñez le informó 602 casos de menores vulnerados

Durante la jornada, representantes de la CIDH, encabezados por el comisionado Joel Hernández, se reunieron en la sede de la Defensoría de la Niñez con adolescentes que sufrieron vulneraciones a sus derechos humanos durante la crisis social.

Posterior a ello, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dio cuenta ante la prensa sobre un informe que le entregó a la instancia, documento en el que constató 602 casos de menores víctimas de vulneraciones a sus DDHH.

Además, parte de la delegación estuvo en Antofagasta y la Región del Biobío, donde sostuvo conversaciones con autoridades locales.

En esta última zona, asimismo, la Comisión realizó un encuentro con organizaciones de la sociedad civil en la Universidad de Concepción.

#CIDHenChile: finaliza la jornada de la @CIDH con la sociedad civil en @juridicysocudec. Para más denuncias e información, se solicita escribir a cidhmonitoreo@oas.org pic.twitter.com/exKRLn5aOl — Universidad de Concepción (@udeconcepcion) January 30, 2020

Para este viernes, la CIDH convocó a una conferencia de prensa para entregar las conclusiones de su visita. Posteriormente, emitirá un informe sobre la situaciíon que constató en nuestro país y formulará recomendaciones al Estado de Chile.