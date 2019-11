Vocera Rubilar confirma que declaración de FFAA fue visada por ministro de Defensa

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, confirmó en El Diario de Cooperativa que la declaración de las Fuerzas Armadas respondiendo al informe de Amnistía Internacional fue visada por el titular de Defensa, Alberto Espina.

Ayer, el organismo internacional entregó su informe tras finalizar su investigación en Chile. En sus conclusiones, AI determinó que en el país se han registrado "ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".

Tras este informe, las tres ramas de las Fuerzas Armadas emitieron una declaración en la que rechazaron la declaración de Amnistía Internacional remarcando que "no existió, ni existe ninguna política de las FFAA para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil".

Esta declaración fue criticada por diversos políticos y ex autoridades de Defensa quienes cuestionaron que intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos.

Hoy, en El Diario de Cooperativa, Rubilar corroboró que dicho comunicado "fue visado por el ministro de Defensa" y enfatizó que "aquí no existe una política deliberada de daño a los manifestantes".

"Con la misma convicción que aquí decimos que no hay impunidad ni que habrá impunidad (...), a nosotros nos parece que no corresponde decir que aquí hay una política deliberada para dañar a los manifestantes como si no hubiera un contexto de violencia que está presente", sostuvo.

"Vamos a hacer hasta el máximo de nuestros esfuerzos y de capacidades para mantener el orden público y la seguridad, así lo estamos haciendo. Y también que se respeten todos los derechos humanos", recalcó.

Respecto a la acusación de Amnistía de que no fueron recibidos por el Gobierno, la ministra dijo que "nosotros, por lo menos la información que yo tengo, es que se recibieron a todas y a cada una de las organizaciones que lo solicitaron. No tengo información específica al respecto de qué pasó con Amnistía Internacional Chile".

Uno de los críticos a la declaración de las Fuerzas Armadas fue el ex canciller Juan Gabriel Valdés quien sostuvo que es "inaceptable" tal comunicado y recordó que las ramas "no son deliberantes".