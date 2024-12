Chilenos publican libro sobre derecho ambiental en medio de juicio histórico en La Haya

En el marco de las audiencias sobre cambio climático que se celebrarán hasta el 13 de diciembre en la ciudad de La Haya, Países Bajos, se realizó el lanzamiento del libro "State Responsibilities in the Climate Crisis: Legal Standards and Global Litigation" (Responsabilidades estatales en la crisis climática: estándares legales y litigios globales), coordinado por ONG Fima y el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.

Se trata de un proyecto colaborativo que recopila las contribuciones de más de 10 académicos y académicas de Derecho Internacional Ambiental, provenientes de diversas regiones del mundo.

Este libro fue editado por el director ejecutivo de la ONG Fima, doctor Ezio Costa, y la directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, doctora Pilar Moraga.

En él abordan los desafíos de la transición ecológica desde una perspectiva jurídica, destacando el rol del Derecho en la protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Estado de Derecho en el contexto de crisis climática.

A través de un análisis detallado, el ejemplar conecta estas obligaciones con los derechos humanos, subrayando cómo la inacción de los Estados frente al cambio climático afecta a las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables.

Los objetivos del escrito

Desde La Haya, el director ejecutivo de ONG FIMA, Ezio Costa, señaló que este documento trata varios temas relacionados con las preguntas que deben ser resueltas en la histórica audiencia de la Corte Internacional de Justicia.

Entre ellos destacó "la protección de los derechos humanos de los migrantes climáticos, la protección de la naturaleza, la forma en que los estados deben cumplir internamente con obligaciones de protección de su población a propósito de la crisis climática, y también, cómo otros tribunales ya han abordado el asunto".

El texto propone reformas institucionales que permiten avanzar hacia la justicia climática, reconociendo responsabilidades y estableciendo estándares legales que responden a las demandas de las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, profundiza el papel que deben jugar los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, junto con las instancias judiciales nacionales, para ser clave en la creación de precedentes que obliguen a los Estados a asumir su responsabilidad frente a las consecuencias del cambio climático.

A lo largo de los capítulos, se destacan las responsabilidades diferenciadas entre los países y la necesidad de que las leyes evolucionen para adaptarse a los retos del siglo XXI.