Aguas interiores de Chiloé están contaminadas con microplásticos, según reveló un estudio

Un estudio publicado en Science of the Total Environment, sobre las aguas interiores de Chiloé, mostró la presencia de microplásticos, sin importar si había población cercana o no.

Según lo publicado este sábado por El Mercurio, los científicos tomaron muestras de sedimento marino en 36 lugares diferentes y en todos el resultado fue el mismo: contaminación por microplástico.

El coautor del estudio, Mauricio Urbina Foneron, académico del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción e investigador del Instituto Milenio de Oceanografía, relevó que una de las sorpresas de la investigación fue que había gran presencia de microplásticos en todas las muestras.

Del total de microplásticos, 88 por ciento correspondió a fibras, diez por ciento a fragmentos y el dos por ciento a plásticos como el celofán y los PET fueron los más abundantes, correspondientes al 11 por ciento del hallazgo total.

SALMONICULTURA

Tras este hallazgo de abundante plástico, los investigadores decidieron indagar el porqué de esta problemática. Es así que tomaron registros de la salmonicultura de los últimos diez años.

"Lo primero que encontramos es que la zona de los asentamientos humanos, que se supone es desde donde viene la mayor cantidad de microplásticos, no estaba explicando la abundancia y distribución de estos", dijo el docente.

Agregó además, que "la densidad humana no explicaba que hubiera microplásticos en los sedimentos, claro que analizado por sí solo; ahora bien, cuando le pusimos salmonicultura, aunque muy poco representativo, la actividad salmonera sí lograba explicar significativamente una mayor cantidad de microplásticos", explico el docente.

Es así que su modelo sumó corrientes marinas y granulometría, con lo que pudieron crear un modelo predictivo, "lo que determina cuántos microplásticos van a llegar y dónde van a llegar".

Con estos datos concluyeron que el 40 por ciento de la variabilidad en la prevalencia de microplásticos se ve reflejada en combinación de las corrientes marinas y la actividades de salmonicultura.

PESCA Y VIDA MARINA EN PELIGRO

El problema de los microplásticos es que dado su tamaño y ubicación, es muy probable que se incorporen a la cadena alimentaria de otras especies.

La centolla, que se ubica en esta zona, suele alimentarse de sedimento marino, el que, en este caso, está contaminado en gran porcentaje con microplásticos.

Al incorporarse al ciclo alimentario, estos microplásticos amenazan a la pesca artesanal, por lo que el académico llamó a seguir indagando en las implicancias y riesgos.