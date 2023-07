Gobierno anunció a delegado presidencial para la crisis en Concón, Quintero y Puchuncaví

El Gobierno presentó este martes a Alejandro Villa, geógrafo y experto en gestión medioambiental, como el primer delegado presidencial para coordinar y gestionar intersectorialmente los problemas de contaminación que por años han afectado a las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, que albergan una docena de termoeléctricas, petroleras y plantas químicas.

El anuncio se realizó en la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, en el marco de la sesión del Comité Operativo de Fiscalización (COF) para Quintero, Concón y Puchuncaví, reunión en la que participaron autoridades regionales y nacionales y que fue liderada por el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; el titular (s) de Energía, Luis Felipe Ramos, y la delegada regional, Sofía González.

Delegada @Sofia_gonzco junto a @MMAChile @max_proano y Delegado Presidencial para #Concón, #Quintero y #Puchuncaví, encabezaron el Comité Operativo de Fiscalización [COF] para continuar abordando la crisis socio ambiental y las estrategias de Plan de Fiscalización para la bahía pic.twitter.com/f6hSZe0R6y — Delegación Presidencial Regional Valparaíso (@DPRValparaiso) July 18, 2023

La principal función del delegado presidencial para la Gestión de la Crisis Socioambiental para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví será liderar, coordinar y promover las diversas acciones contempladas en el Plan de Crisis para abordar la problemática socioambiental en estas localidades. Deberá trabajar de manera intersectorial, tanto a nivel político como técnico, para encontrar soluciones integrales y efectivas para esta zona de transición, explicó la Delegación Regional.

El documento agregó que Villa también deberá trabajar en la coordinación de un plan de fiscalización para las empresas del cordón industrial y otras actividades productivas en las comunas afectadas, brindando directrices al Comité Operativo de Fiscalización (COF).

También deberá dar seguimiento e impulsar las tareas y acciones de los organismos competentes del Estado, así como coordinar las políticas y acciones de los diversos órganos de la Administración del Estado involucrados en la crisis.

"La bahía de Quintero tiene 19 fuentes de emisiones de distintas características y eso significa que hay que poner ciertos acentos y prioridades en el trabajo de la fiscalización", dijo Villa tras la reunión.

El nuevo delegado indicó que "en estos momentos estamos en proceso de revisión de antecedentes de las pesquisas que se han hecho desde mayo" y que "el propósito que tengo como mandato presidencial es que aquella fuente o empresa que esté en cumplimiento de las normativas vigentes va a ser sancionada".

Delegada @Sofia_gonzco se reúne con el @MMAChile (s) @max_proano, @mma_valparaiso y el Coordinador Presidencial para #Quintero y #Puchuncaví, Alejandro Villa, quien tendrá dedicación exclusiva para monitorear las acciones realizadas en la zona como parte del Plan de Fiscalización pic.twitter.com/qOtH4LIJ8N — Delegación Presidencial Regional Valparaíso (@DPRValparaiso) July 18, 2023

Villa es geógrafo graduado en la Universidad de Playa Ancha. Cuenta con un Magíster en Medio Ambiente con mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental de la Universidad de Santiago de Chile.

"Sus más de 25 años de experiencia en la gestión medioambiental y territorial, además de su compromiso y conocimiento de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, lo convirtieron en la persona idónea para liderar esta importante labor", detalló la Delegación Regional en un comunicado.

"Su vínculo con la zona es fuerte, pues también ha participado del seguimiento del Plan de Descontaminación del parque industrial y del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de la bahía", añadió la nota.

ALCALDES ESPERANZADOS

Los alcaldes de Quintero, Francisco Geldes (subrogante), y de Puchuncaví, Marco Morales, recibieron esperanzados el nuevo cargo para enfrentar la crisis medioambiental.

"Nos da una luz de esperanza en que todas las problemáticas que hemos tenido hasta ahora puedan ser manejadas o solucionadas de una forma distinta o con la premura que requiere; no estar esperando tanto tiempo por decretos que no resuelven o no llegan", así como "la fiscalización que permita regular de mejor manera a las empresas y no tengamos nunca más afectaciones a los niños de la comuna", apuntó Geldes.

Morales, por su parte, afirmó que "más allá de la fiscalización, se hace muy importante poder trabajar tres ejes importantes que guardan relación con la calidad de vida de nuestros vecinos: seguridad pública, saneamiento básico para el sector sur de la comunidad y, además, un hospital que es tan necesario".

"Tenemos la esperanza de que hoy día se pueden hacer las cosas, pero esta vez bien", remarcó.

Ubicada en la Región de Valparaíso, el complejo industrial de Concón-Quintero-Puchuncaví es una de las mayores "zonas de sacrificio ambiental" que hay en Chile, territorios abandonados al deterioro ambiental y donde la población sufre episodios frecuentes de intoxicación causados por la contaminación.