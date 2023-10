Nueva norma lumínica prohíbe pantallas publicitarias encendidas en las madrugadas

El Ministerio de Medio Ambiente publicó en el Diario Oficial la nueva norma lumínica que regirá a lo largo de todo Chile y que regulará, por primera vez, los avisos y letreros publicitarios para disminuir los impactos negativos que pueden generar a la salud de las personas al, por ejemplo, afectar el sueño.

La legislación (ver detalle) exigirá que a partir de la medianoche y hasta las 7 de la mañana las pantallas en las zonas afectadas permanezcan apagadas. Además, para los nuevos panel publicitario que se instalen se les exigirá un límite de emisión.

Asimismo, la norma establecerá mejoras para el alumbrado de exteriores como el de calles, plazas, industrias, estadios y canchas de barrio.

La normativa, publicada ayer, entrega un plazo de un año para que el apagado sea obligatorio, dando tiempo suficiente para que dichas fuentes emisoras puedan adecuar su operación, dando cumplimiento a la nueva norma lumínica.

"Esta es una norma que tiene harta historia; de hecho, la primera versión de la norma es la segunda norma que dicta el Ministerio de Medio Ambiente y estaba para proteger los cielos oscuros para la astronomía, para que se pueda realizar astronomía. Ustedes saben que esta es una actividad muy importante de Chile y hay que proteger los cielos. En esta versión publicada se expande el propósito de esta norma lumínica para la biodiversidad y para la salud humana también", dijo la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La secretaria de Estado agregó que "la contaminación lumínica tiene un efecto en la salud humana; en particular, la luz blanca, la luz de noche. Sabemos que tiene un efecto en los patrones para dormir y, por lo tanto, esta norma ahora ya no va a ser una norma que rige en las regiones donde hay astronomía, sino que es para todo el territorio nacional".

DETALLES DE LA NORMA

Dado que la luz blanca fría es la más contaminante, la nueva norma lumínica impulsará la transición hacia el uso de la luz cálida, con restricción en la emisión de luz azul. Se contará con límites diferenciados para todo el país y para las denominadas Áreas de Protección Especial.

Estás zonas especiales serán tres: áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación científica; áreas de Protección de Biodiversidad o Áreas Protegidas como Parques Nacionales, Reservas, Santuarios de la Naturaleza, entre otros; y zonas de reproducción y comunas con mayor impacto en especies amenazadas por la contaminación lumínica, señaladas expresamente en un Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Plan RECOGE), elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente.

"LLEGA TARDE, PERO LLEGA"

La nueva norma "llega tarde a Chile, pero llega", aseguró a Cooperativa el académico de la carrera de Publicidad de la Universidad Diego Portales Cristián Leporati, quien comentó que "es una normativa que ya en varias partes del mundo occidental, del hemisferio norte, se aplica".

"También está hecho en un contexto mayor que es el tema de la sostenibilidad de las marcas, de las empresas, respecto a su relación con los consumidores, los clientes. No hay que olvidarse que, más que publicidad, las vallas publicitarias son reflejo de las marcas que están ahí insertas y, por lo tanto, si usted tiene una marca X que está toda la noche molestando con una luz que se apaga y se prende, que no lo deja dormir, que le estresa visualmente, volumínicamente, el problema es que esa marca que está promocionándose ahí en la noche tiene un punto no menor", indicó el experto.

"Las empresas y las marcas deberían apoyarla (la norma), porque va en beneficio de una mejor calidad de vida de sus clientes y consumidores", acotó.

LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

La contaminación lumínica es producida por la luminosidad artificial, que, por su distribución espacial, niveles o color produce impactos en la observación del cielo nocturno, en la biodiversidad y en la salud de las personas. Algunas expresiones más comunes de la contaminación lumínica son el brillo del cielo sobre las ciudades, la luz que ingresa desde la calle a un dormitorio, un cartel publicitario que encandila a los conductores y transeúntes, entre otros.

Producto de esta contaminación, cerca del 83% de la población mundial vive bajo cielos contaminados y en Chile, solo el 1% de la población vive en zonas con cielos oscuros. Además, se estima que la contaminación lumínica aumenta en un 2% anualmente.