Corte Suprema rechaza recursos contra minera Dominga y el proyecto se va al Comité de Ministros

La Corte Suprema decidió rechazar los recursos de casación interpuestos por organizaciones medioambientales, que buscaban frenar el avance del proyecto minero Dominga, propiedad de la empresa Andes Iron de la familia Délano, y diseñado para la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

La instancia ratificó el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, de abril de 2021, que estableció que la compañía cumplió de forma correcta la presentación de documentos y antecedentes para avanzar en la tramitación ambiental. Tras eso, en agosto de 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo revisó el proyecto por segunda vez y lo aprobó.

Ahora, la decisión de la Corte se basa en que la sentencia del Tribunal Ambiental (que permitió la evaluación ambiental de agosto pasado), no es definitiva y por lo tanto no puede ser revisable por el máximo tribunal del país, al menos en esta etapa. Por el contrario, el fallo establece que la sentencia del Tribunal Ambiental "deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual, además, no se divisa agravio para los recurrentes, reparable por la vía de la casación".

La "autoridad administrativa" a la que se refiere el fallo es, en concreto, el Comité de Ministros, instancia que ahora deberá revisar el proyecto y definir su futuro. Tras concluida esta etapa, se podrá hacer una revisión judicial por medio de una reclamación, ante un tribunal especial formado por expertos técnicos y juríficos, habilitados para hacer un examen de legalidad sobre lo que decida el Gobierno.

La Tercera sala de la Suprema afirma, en su fallo, que "de este modo, queda a salvo para todos los intervinientes en el proceso de evaluación ambiental su derecho a presentar ante las autoridades administrativas correspondientes sus pretensiones y observaciones, así como los antecedentes en que las fundamentan".

La decisión se produjo en fallo dividido, con el voto en contra del ministro Sergio Muñoz. Los demás integrantes de la sala que votó este fallo, son Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus.

El 17 de marzo pasado, el máximo tribunal del país puso fin a la etapa de conciliaciones, puesto que las partes dejaron en claro que "no existe la posibilidad de que lleguen a un acuerdo", según estableció en ese momento la Tercera Sala de la Corte, con lo que se dio paso a la redacción de la sentencia conocida ahora.

El Comité de Ministros, que ahora tendrá en sus manos el futuro del proyecto minero Dominga, es la misma instancia que en agosto de 2017, bajo la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet, rechazó el polémico proyecto portuario.

En diciembre pasado, bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera, el Comité de Ministros aprobó la creación del Área Marina Archipiélago de Humboldt, que pasa por el borde costero de La Higuera, comuna donde se emplazaría la faena.

Revisa el fallo de la Corte Suprema aquí:

Fallo Corte Suprema Dominga by Cooperativa.cl on Scribd