CPC deploró rechazo a Dominga: "El Gobierno le dio la espalda a la evidencia técnica"

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) deploró el rechazo unánime que resolvió hoy el Comité de Ministros al proyecto minero portuario Dominga, que busca emplazarse en La Higuera (Región de Coquimbo), y aseguró que la iniciativa de Andes Iron cumple las exigencias del Estado.

"Tuvimos a la vista todos los informes técnicos existentes y el análisis y las recomendaciones que hace la oficina de reclamaciones del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) -que es el ente encargado de esto-", sostuvo la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al anunciar la decisión de acoger 12 reclamaciones relacionadas, entre otras, a los impactos en "la vida marina, áreas de influencia, evaluación de distintas especies".

Sin embargo, Ricardo Mewes, presidente de la CPC, fustigó que "el Comité de Ministros le da la espalda a la evidencia técnica, impidiendo que avance un proyecto que ha cumplido con las exigencias de la institucionalidad medioambiental".

El líder del gran empresariado destacó que el proyecto "creará 30 mil puestos de trabajo, aportará al Estado 500 millones de dólares en impuestos que pueden ser destinados para fines sociales, y también proveerá agua potable gratis para La Higuera, entre otros beneficios para la comunidad".

"Lo que necesita nuestro país es crear más empleos, que se puedan concretar proyectos de inversión en equilibrio con el resguardo del medioambiente, que es el caso de Dominga", enfatizó.

REACCIONES DISPARES EN EL CONGRESO

Desde el Congreso, el senador por la Región de Coquimbo Matías Walker (ex-DC, Demócratas) cuestionó que "la unanimidad del consejo de ministros, en vez de evaluar ambientalmente el proyecto Dominga, hizo cumplir un eslogan de campaña del Presidente Boric rechazándolo".

A su juicio, el Gobierno "no consideró la opinión mayoritaria de los habitantes de La Higuera y de la región a favor del proyecto".

"Hoy tenemos una buena noticia", valoró, por su parte, el diputado oficialista Daniel Manouchehri (PS), quien en los días previos había pedido el rechazo a Dominga, advirtiendo que estaba en juego "el alma" del Gobierno.

"Pero -puntualizó- no podemos descansar hasta que este lugar esté completamente protegido y resguardado de los mezquinos intereses del dinero, y podamos proteger este lugar que nos pertenece a todos", instó.

"No nos sorprende el resultado, considerando la intervención política" del Comité de Ministros, reaccionó la empresa Andes Iron -ligada a la familia de Carlos Alberto "Choclo"-, lo que, a su juicio, "favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva respecto de una inversión tan relevante para la Región de Coquimbo y la minería chilena"; la compañía tiene un plazo de 30 días para presentar descargos y llevar el rechazo a tribunales ambientales.

ALCALDE DE LA HIGUERA: EL RECHAZO SE VA A REVOCAR EN TRIBUNALES

El proyecto ya había sido rechazado el 2017 durante el Gobierno de Michelle Bachelet; sin embargo, la compañía reclamó ante la Justicia y el Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó en abril del 2021 anular esa decisión y retrotraer el proceso a la etapa de la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), que en agosto de ese año, ya en la Administración de Sebastián Piñera, aprobó la iniciativa minera protuaria.

La judicialización continuó pues organizaciones opositoras recurrieron ante la Corte Suprema para dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal Ambiental; pero sin éxito, ya que el fallo fue ratificado en mayo del 2022, tras lo cual el proceso avanzó hasta la votación del Comité de Ministros de esta jornada.

"Yo creo que el rechazo del comité se va a revocar en los tribunales", vaticinó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, quien se ha manifestado estos años a favor del proyecto, pero con el objetivo del desarrollo de su comuna.

"Más allá de que seamos los representantes comunales, nuestra opinión es mediática y no define nada", aclaró, no obstante, consideró que "la experiencia me dice que los argumentos utilizados hoy por el consejo de ministros son los mismos argumentos con los que se fue al Tribunal Ambiental y a la Corte Suprema anteriormente".

Alcalde de La Higuera: Yo creo que el fallo del Comité de Ministros se va a revocar en los tribunales de justicia #CooperativaContigo https://t.co/QkQdgHw02O — Cooperativa (@Cooperativa) January 18, 2023

La iniciativa de Andes Iron pretende construir una mina de hierro y cobre, además de un puerto en la comuna costera de La Higuera. Tendría una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, y supondría una inversión de 2.500 millones de dólares.

Sin embargo, desde hace años parte de los habitantes de la zona y de la comunidad científica y ambientalista ha buscado frenar este proyecto argumentando que afectaría a una zona de rica biodiversidad: en las aguas costeras de La Higuera se emplazan las reservas marinas Isla Choros-Damas, Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que ocupa más de 888 hectáreas y alberga una gran cantidad de especies endémicas marinas y terrestres.

Otra parte de los habitantes está posicionada a favor del proyecto, apuntando a los beneficios laborales y económicos que generaría en la comuna.

Tras la negativa a Dominga, el Gobierno anunció esta misma jornada que se va a acelerar el Plan de Rezago Elqui-Limarí, a desarrollarse durante ocho años, que contempla una inversión de 580 mil millones de pesos para las comunas de Vicuña, Río Hurtado, Andacollo y La Higuera.