Ex ministro de Energía de Piñera será el responsable de instalar el Instituto de Tecnologías Limpias

El ingeniero comercial y doctor en Economía Ricardo Raineri, ex ministro de Energía en el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue nombrado director de Desarrollo del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), por lo que será el responsable de poner en marcha el proyecto.

El consorcio Associated Universities, Inc. (AUI) anunció la decisión en medio de las críticas que científicos y universidades nacionales han realizado a la decisión Corfo de adjudicarle el desarrollo del ITL, en desmedro de las propuestas nacionales.

"Nuestro principal desafío hoy es dar a conocer el proyecto, para así responder a las preguntas que han surgido, especialmente respecto a los beneficios que el ITL dejará para la Macrozona Norte y el país", dijo Raineri, quien además en 2018 fue nombrado por el Gobierno como director ejecutivo alterno y representante del país ante el Banco Mundial.

Además de AUI, el proyecto tras el ITL es integrado por AES Gener, Asexma, Ballard Power System, Cerro Dominador, Clayton Ventures, Colbun, Colorado School of Mines, Ecometales, Enaex, Enel, Enorchile, Freitag, Generadora Metropolitana, Low Emission Resources Corp., Nano One Materials, Schwager S.A., The Wilson Center, Universidad Autónoma de Chile, Universidad de Atacama, Universidad del Desarrollo, Universidad San Sebastián y Universidad de Utah.