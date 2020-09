Ex ministro y negativa del Gobierno al Acuerdo de Escazú: Chile resigna el liderazgo que había ganado

El ex ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena (2017-2018) criticó la "absurda" razón que formuló al Gobierno para explicar su negativa a firmar el Acuerdo de Escazú, decisión que -a juicio del otrora secretario de Estado- es meramente política y debilita el liderazgo que había obtenido Chile al impulsar el pacto en sus inicios.

La Cancillería y el Ministerio del Medio Ambiente expusieron ante comisiones del Congreso los motivos del Ejecutivo para no suscribir el "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe", que resulta "inconveniente para Chile".

Mediante un documento, plantearon entre otras razones que, "desde un punto de vista técnico", el pacto contiene normas que, "debido a la ambigüedad y amplitud de los términos (...) sumado a su carácter supra legal, abre una incertidumbre grave respecto a la normativa de fondo aplicable", y además "expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones".

Aludiendo al discurso del Presidente Sebastián Piñera en la Asamblea General de la ONU, Mena cuestionó que "se autoasigna liderazgos ambientales, pero estos se ganan en los hechos", y sostuvo que "habíamos ganado ese liderazgo al impulsar el primer tratado regional ambiental, pero hoy lo resignamos porque al Presidente se le ocurrió que es inconveniente".

En referencia a lo que establecen los artículos 11 y 19 del acuerdo, que apuntan -respectivamente- a la cooperación entre las partes, con "especial consideración a los países menos adelantados, en desarrollo sin litoral", y a la solución de controversias en la Corte de La Haya -si la negociación previa no fructificó, el ex ministro fustigó: "Es absurdo que eso sea una razón por la cual no firmar a esta altura, considerando que este tipo de cláusula ya está en gran aprte de los tratados que hemos firmado recientemente".

"Esos argumentos no son válidos, porque ese lenguaje ambiguo tiene que ver con palabras como 'podrán', 'deberán', que tienen que ver con el lenguaje diplomático en general. Pareciera ser acá que simplemente a alguien se le ocurrió rechazar este acuerdo por razones políticas, y dos años después se sacan argumentos del sombrero que no dicen relación con la realidad", expuso.

LA VERDAD RAZÓN ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ESPECULA

Sobre las verdaderas razones, Mena aseguró que "en el intertanto el empresariado empezó a darse cuenta que podría causar un mayor tipo de estándares de participación (ciudadana) y judicialización, cosa que no es verdad porque quien está judicializando hoy los proyectos es el Servicios de Evaluación Ambiental (SEA) que, reiteradamente -incluso en mi Gobierno-, intenta quitar la participación ciudadana".

"Yo radico esto (la negativa) en las responsabilidades del Presidente Piñera y los tres cancilleres que han tenido que tratar de explicar su artimaña para no querer firmar un tratado", subrayó, afirmando que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand "fue el que dio las razones de verdad, después de dos años de razones artificiosas", pero "uno espera a esta altura que haya un informe en derecho firmado por algún autor, porque parece que nadie quiere dar la cara de quién firmó ese informe" presentado ayer.

Fustigó asimismo que "si uno mira para atrás, la Convención 169 de la OIT para cosultas indígenas fue impugnada por la derecha ante el Tribunal Constitucional porque podía atentar contra el derecho de propiedad; siempre le ha molestado, cualquier cosa que signifique algún tipo de grado mayor de participación siempre ha sido algo que se ve como que luchara contra el derecho de propiedad y que quita certidumbre".

"Es muy triste porque este acuerdo llevó de verdad al liderazgo a Chile, y ese liderazgo lo ganamos con acciones, y hoy simplemente lo resignamos porque pensamos que la participación ciudadana debilita a las inversiones, cosa que es mentira porque lo que debilita el trabajo de las empresas con las comunidades tiene que ver con esta forma testaruda del SEA de evitar la participación ciudadana", manifestó el actual director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso.