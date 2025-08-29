Tópicos: País | Medioambiente | Institucionalidad
Lanzan libro con miradas interdisciplinarias sobre Derechos de la Naturaleza
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Este martes 2 de septiembre, a las 12:00 horas, la ONG FIMA realizará el lanzamiento de su nuevo libro, "Exploraciones interdisciplinarias de los Derechos de la Naturaleza", que ofrece, en siete capítulos, una mirada "crítica y diversa" sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en América Latina, proponiendo herramientas conceptuales y prácticas desde disciplinas como la filosofía, el derecho ambiental, las ciencias ambientales y las ciencias sociales.
El lanzamiento será en un webinar abierto al público previa inscripción y, tras el evento, el texto quedará publicado para libre acceso en la organización, fima.cl.
