La sequía será el gran tema de la "Semana del Clima", antesala de la COP25

La tercera versión de la "Semana del Clima" será la antesala de la COP25, y se enfocará en la megasequía que afecta a gran parte del país.

El impacto del cambio climático en los recursos hídricos, el uso del agua en una agricultura sustentable, y el ideal del agua como un derecho humano son algunas de las temáticas que se abordarán en el evento, a realizarse entre el 16 y 19 de octubre en la Fundación Telefónica.

La Fundación Konrad Adenauer, organizadora del evento, remarca que más de seis millones de chilenos se han visto afectados por la sequía, mientras que un 72 por ciento de la superficie del país pasa por un proceso de desertificación.

El representante en Chile de Konrad Adenauer, Andreas Klein, asegura que en Alemania también se creyó "siempre tener un acceso ilimitado al agua. Hoy los hechos nos demuestran que estábamos equivocados".

"El invierno más seco de los últimos 60 años en Chile y acontecido en el verano pasado en Alemania son una alerta que nos llaman a cuidar y apreciar más nuestros recursos hídricos", sostuvo.

Energía renovable y políticas públicas

Otro eje de esta cita está en plantear alternativas energéticas, lo que se tratará en la segunda jornada en las presentaciones de expertos en "Oportunidades de la transición energética en Chile", "Descarbonización en Chile: perspectivas y desafíos" y "Eficiencia energética en ciudades inteligentes".

En ese sentido, en el tercer día de la "Semana del Clima" se hablará de políticas públicas que prioricen el cuidado del medioambiente en tres paneles, entre ellos "Clima político", que contará con el debate entre los senadores Andrés Allamand (RN), Ximena Rincón (DC) y Felipe Kast (Evópoli) y Valentina Chavarría, de Fridays for Future.

También se exhibirán los documentales "The Guardians of the Earth" y "The Serengeti Rules" en Casa O, Lastarria y el Cine Arte Alameda los días 17 y 18 de octubre a las 19:00 horas en el marco de este evento.

Asimismo, la Expo Verde será parte de las actividades de esta semana, con la colaboración de ONGs, municipalidades, startups y otras organizaciones que presentarán sus proyectos sustentables, iniciativas y buenas prácticas.

El "Festival del Clima" marcará el cierre del evento el 19 de octubre al exterior del Café Literario del Parque Bustamante, donde habrá música en vivo, mural en la ribera del Río Mapocho, huertos urbanos, talleres para niños, stands, charlas y foodtrucks.

Para acceder a las conferencias, paneles y seminarios, basta inscribirse en www.semanadelclima.cl, sitio en que están disponibles todos los detalles del programa y expositores.