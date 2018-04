Ministra Cubillos por Dominga: Fallo nos exige que el proceso esta vez se ajuste a derecho

La ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró luego del fallo favorable al proyecto Dominga de parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta -acogiendo que hubo ilegalidades en la resolución del comité de ministros y la comisión de evaluación ambiental regional- que esta vez el proceso se ajustará a derecho.

La secretaria de Estado rechazó responder respecto a si compartía el criterio del tribunal y dijo que el Gobierno cumplirá con las leyes ambientales.

"Yo no soy juez, aquí cuando se recurre a los tribunales, y por suerte en Chile existe, para garantía de todos, separación de poderes, cuando alguien estima que una decisión no es ajustada a derecho recurre a los tribunales y los que deciden son los tribunales", sostuvo.

"Aquí es un fallo del tribunal en el que ha señalado que no se cumplieron con distintas obligaciones legales y que no se habrían cumplido con ciertos principios. Me hago cargo del fallo, que es muy claro en pedirnos que se retrotraiga la votación a la comisión (de evaluación ambiental) regional y exige que esta vez sí se ajuste a derecho", añadió la titular de Medio Ambiente.

El fallo generó división entre las comunidades, ya que mientras los vecinos de La Higuera se mostraron a favor, los pescadores de Los Choros irán a la Corte Suprema.