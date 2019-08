Ministra Schmidt por tratado de Escazú: "Chile cumple con todas las medidas"

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se refirió a la presión que están realizando algunas organizaciones para que el Gobierno firme el tratado de Escazú con miras a la COP25, que se realizará en Santiago.

Según manifestó la titular de la cartera, "Chile cumple con todas las medidas que requiere el acuerdo de Escazú. Somos el único país aquí en América Latina que cumple con todas estas medidas: tener tribunales ambientales, tener acceso a la justicia, tener lo que nosotros determinamos una participación ciudadana para nuestras leyes y en este aspecto Chile cumple ampliamente el acuerdo de Escazú".

La secretaria de Estado agregó que "sin embargo, este acuerdo, si nosotros lo ratificamos en conjunto con otras leyes y otros tratados que Chile ya ha firmado, presenta temas de soberanía. Por lo tanto, lo que ha solicitado Cancillería es retener este acuerdo hasta que podamos confirmar que no tengamos ningún conflicto de soberanía con los otros acuerdos que se han firmado".

El tratado de Escazú fue un acuerdo impulsado por Costa Rica y Chile bajo el Gobierno de Michelle Bachelet y contaba con el patrocinio del Gobierno de Piñera, aunque finalmente se postergó la firma.

Desarrollo de la COP25

La COP25 se realizará en nuestro país entre el lunes 2 y el viernes 13 de diciembre de 2019. En ese sentido, la ministra aseguró que están "muy contentos por el avance que llevamos. Es un desafío mayor pero que justamente es lo que el Presidente Piñera nos ha pedido".

"Empujar al mundo a un desarrollo más sustentable y para eso que tengamos primero fuerte reducción de los gases de efecto invernadero en el mundo, y Chile está liderando esta transformación no solo con la descarbonización de la matriz, sino con una ley marco de cambio climático que nos va a permitir al año 2050 ser carbono neutral, siendo el primer país en desarrollo que tiene esta tremenda meta de transformación", agregó.

La COP25 tiene también desafíos logísticos y de seguridad, para lo que la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, encabezó una mesa técnica con Carabineros, PDI, Onemi y otras instituciones.

En ese sentido, en la jornada fue analizado "el área de seguridad y emergencias, donde hay mucha relación también con los hoteles, mucha logística va a tener que ver con dónde vamos a albergar y hospedar a estos visitantes y delegados", detalló la intendenta.

"También tenemos el área de transportes en particular, donde nos tenemos que enfocar en la logística de traslados de los delegados, y que eso conviva con nuestra ciudad habitual en diciembre, que no es un mes que no tenga movimiento. Y también preocuparnos del aeropuerto, que va a recibir a estos visitantes y tenemos que hacerlo lo más expedito posible", explicó Rubilar.

La ministra Schmidt se refirió al escenario que se vivirá a fin de año mientras realizaba el balance a un año de la implementación de la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el comercio en que el Gobierno informó que se ha evitado el consumo de 2.200 millones de bolsas equivalentes a un peso de 16 mil toneladas.