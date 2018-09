Senadora Allende calificó como "pésima señal" postergar firma del Acuerdo Escazú

Múltiples reacciones ha desatado la decisión del Gobierno de postergar la firma del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Medioambientales de América Latina, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.

Esto porque Chile ha tenido un rol trascendental en la génesis de este acuerdo, considerando que en 2012 se desarrolló una reunión en la Cepal en Chile, a la que le siguió la primera jornada sobre avances y desafíos hacia una gobernanza ambiental.

Chile encabezó el comité de negociación donde participan otros 24 países y que el 4 de marzo pasado terminó en la elaboración de este convenio, el cual será firmado este jueves a las 10:00 hora chilena en la sede de la ONU.

"Es una pésima señal, teniendo en consideración lo dramático que está viviendo en Quintero y Puchuncaví que la señal sea no firmar, no adherir, no hacerse cargo del convenio Escazú", dijo la senadora Allende.

En tanto, el senador de RD, Juan Ignacio Latorre, comentó que "se ve muy mal que Chile, que ha jugado un rol protagónico, aparezca a última hora poniendo reparos y no saliendo en la foto, no firmando este jueves con todos los demás Estados".

El rol de Chile tuvo gran importancia en la elaboración del Acuerdo Escazú que incluso el periodo de negociación entre 2014 y 2018 se bautizó como "la decisión de Santiago".

Fundación Terram: Es inentendible

Por eso, para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la señal internacional que se está dando es pésima.

"Es bien inentendible lo que está pasando en ese sentido, es el primer acuerdo regional en materia ambiental, Chile en ese sentido había ocupado hasta aquí un lugar de liderazgo", sostuvo.

"La ministra del Medio Ambiente dijo que esto no dependía de ella, dependía de Relaciones Exteriores, es raro que un Gobierno tome una decisión que es de materia ambiental y que no se le informe al ministro del Medio Ambiente", añadió.

Vocera explicó la decisión

En tanto, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez explicó esta decisión de no firmar el acuerdo por ahora, ya que se quieren hacer observaciones para la resolución de conflictos.

"Dice relación particularmente de que Chile está decidiendo si concurre con declaraciones interpretativas particularmente en los mecanismos de solución de conflictos ¿y por qué? Porque a diferencia de otros pactos en este pacto no existe reserva, Chile cuenta y cumple con los aspectos sustantivos que el propio pacto señala en materia de transparencia, los tribunales ambientales que hoy día existen, en materia de los mecanismos de participación ciudadana", dijo la ministra.