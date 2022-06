Bachelet no buscará segundo mandato como alta comisionada de la ONU: "Es hora de volver a Chile"

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció hoy que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.

En su cuenta de Twitter, la ex Presidenta confirmó que "es hora de volver a Chile y estar con la familia".

Today, I briefed @UN_HRC, opening my last session as High Commissioner. I will not be seeking a second term for personal reasons. It is time to go back to Chile & be with family. I urge States to identify common ground to achieve solutions to our shared human rights challenges.