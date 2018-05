Ex ministros de Bachelet acusan "sequía legislativa" y desprolijidad en primeros meses de Piñera

Como "desprolijo" y varado en una "sequía legislativa" calificaron los ex ministros de Michelle Bachelet los primeros meses de Gobierno de Sebastián Piñera.

Los colaboradores de la ex Mandataria sostuvieron el miércoles una reunión con la Mandataria, dos días antes de la primera cuenta pública del Presidente.

El ex canciller Heraldo Muñoz (PPD) aseguró que este diagnóstico "no es tanto una evaluación de los meses (iniciales), sino de los proyectos que se han estado poniendo, de los aciertos, de los muchos errores, de las desprolijidades como la renuncia de 28 seremis tuvieron que renunciar por que no cumplían con los requisitos, de algunos subsecretarios y de muchas otras cosas".

Por su parte, el ex ministro de la Segpres Gabriel de la Fuente (PS) aseveró que "en la propia página web de la Secretaría General de la Presidencia se indica cuáles son los proyectos de ley que se han promovido por el Gobierno, y la verdad es que no son más de seis proyectos los que ha ingresado, lo que evidentemente resulta en una sequía legislativa".

"Es cosa de ver las tablas del Senado y de la Cámara de Diputados para darse cuenta que escasean los proyectos del Gobierno", agregó.

Asimismo, la ex vocera de Gobierno, Paula Narváez (PS), dijo que "este es un Gobierno que lleva recién tres meses, es poco lo que hemos visto desde el punto de vista del impulso de políticas públicas, hay pocas iniciativas legislativas y creemos que este primero de junio probablemente podamos saber de qué se trata el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. Eso está todavía por verse".

Kenneth Bunker: Hay más proyectos en Piñera II que Bachelet II

Esto, sin embargo, fue refutado por el cientista político Kenneth Bunker, quien reveló que "si comparamos los primeros 80 días de Bachelet II con los primeros 80 días de Piñera II, hay más proyectos ingresados en el segundo. 95 vs 125"

exministros de Bachelet salen a denunciar "sequía legislativa". OK. es un buen concepto, oportuno y acorde a la época. el problema es que si comparamos los primeros 80 días de Bachelet II con los primeros 80 días de Piñera II, hay más proyectos ingresados en el segundo. 95 vs 125 pic.twitter.com/KA40kOhMIN — kenneth bunker (@kennethbunker) 31 de mayo de 2018

Por último, el ex ministro de Energía, Máximo Pacheco (PS), reiteró que Michelle Bachelet no tiene intenciones de regresar por tercera vez a La Moneda, afirmando que "ella lo ha desmentido categóricamente en reiteradas oportunidades y todo lo que sea ayudarla a que esa idea no se instale me parece muy positivo".