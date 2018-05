Caso Caval: Corte de Apelaciones rechazó sobreseimiento de Natalia Compagnon

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó este martes la solicitud de sobreseimiento definitivo realizado por la defensa de Natalia Compagnon en el caso Caval.

El tribunal ratificó la decisión del Tribunal de Garantía de Rancagua del 20 de abril pasado, que había rechazado el sobreseimiento por los delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada y negociación incompatible.

Desde la defensa de la nuera de Michelle Bachelet, el abogado Antonio Garafulic afirmó que "nosotros estamos muy tranquilos y vamos a seguir insistiendo en las etapas posteriores respecto de estos hechos y los próximos que vienen en conocimiento del Tribunal Oral en lo Penal".

"Lo cierto es que también el propio tribunal de instancia nos dio la posibilidad de apelar la prescripción de la acción penal en estos mismos hechos y si no podemos terminar por sobreseimiento, terminaremos por prescripción, entendiéndose que es el camino que ilustra el tribunal de primera instancia", añadió el defensor.

A nombre de la parte acusadora, Octavio Roco, abogado asesor de la Fiscalía Regional de O'Higgins planteó que "sostuvimos que no procedía el sobreseimiento definitivo, primero porque para que se sobresea la causa hay que tener un nivel de certeza elevadísimo, que es tener completamente acreditado que no hubo delito o que si hubiese ocurrido un hecho, esa persona no tiene calidad de autor, cómplice o encubridor y eso no pasaba en este caso. Adujimos que no se podía solicitar un sobreseimiento definitivo de modo vago, difuso, sin precisar hechos, conductas o actos sobre los cuales debatir".

En paralelo, este viernes se revisará una solicitud de sobreseimiento de Compagnon y su esposo Sebastián Dávalos en la arista estafa del caso Caval.