Caso Caval: El 16 de mayo se define el sobreseimiento de Dávalos, Compagnon y Valero en la arista estafa

Para el miércoles 16 de mayo quedó fijada la resolución respecto al sobreseimiento de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y Mauricio Valero en la arista estafa del caso Caval.

El jueves, en conversación con Cooperativa -tras declarar ante el fiscal Alberto Ayala por las filtraciones de la carpeta investigativa-, Dávalos se refirió a esta audiencia y explicó que lo único que espera es que los tribunales "actúen de acuerdo a derecho, nada más".

"No me voy a adelantar al fallo, yo tengo absoluta confianza en que nosotros no hemos hecho nada y ya lo demostró el señor abogado no una, sino varias veces", aseguró el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

"Esperar no más a que el tribunal de garantía entienda y acepte los argumentos que va a dar el abogado Carlos Fierro y que definitivamente el último cargo por cohecho sea sobreseído", agregó.

A Dávalos se le acusa de emitir informes por cerca de 11 millones de pesos cuando era funcionario de Cancillería, además de los cerca de 1.200 millones de pesos que pagó Vial Concha por distintas asesorías e informes técnicos que habrían sido copiados directamente a Cochilco, según la Fiscalía.

La resolución quedó fijada para el próximo 16 de mayo tanto en la arista estafa como en la causa por cohecho en el Juzgado de Garantía de Rancagua.

Defensa: "No se da el cohecho"

Según la defensa, respecto a los pagos de Vial Concha, existe una "fuente" de la que provenía la información, con clara alusión a Cochilco.

"No entiendo por qué la Fiscalía insiste en atribuirle una conducta a mi representado en donde los elementos de esa conducta que constituyen el tipo penal de cohecho, no se dan. No hay pagos, no hay nada que entender, no hay disposición patrimonial", aseguró el abogado de Dávalos, Carlos Fierro.

El pasado 28 de marzo, la defensa ya había pedido el sobreseimiento, pero que había sido rechazado.