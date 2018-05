Caso Caval: Tribunal sobreseyó investigación por cohecho contra Sebastián Dávalos

El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó este miércoles el sobreseimiento de Sebastián Dávalos respecto de la investigación por cohecho abierta en su contra en el marco del bullado caso Caval.

Si bien el mismo tribunal rechazó sobreseerlo en la denominada "arista estafa", por el presunto engaño al empresario Gonzalo Vial Concha, su abogado defensor, Carlos Fierro, adelantó que piensa interponer "querellas por denuncia calumniosa" en contra de quienes le imputaron cohecho al hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet; entre ellos parlamentarios de Chile Vamos.

AHORA #CasoCaval: Juzgado de Garantía de #Rancagua decreta el sobreseimiento de Sebastián Dávalos como autor de cohecho, pero rechaza sobreseerlo -junto a Natalia Compagnon- por estafa al empresario Gonzalo Vial. pic.twitter.com/kojuAM9K9R — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 16 de mayo de 2018

"Eso no sólo no se descarta. Es un hecho que a mi representado le asiste el derecho –ya no sólo una vez probada su inocencia- a sostenerla, sino a que resarzan, de alguna manera, el daño que le provocaron", dijo Fierro a la salida del Tribunal rancagüino.

"Los querellantes deberán responder"

"Durante cuatro años a mi representado, vulnerando el principio de inocencia, se le ha condenado a través de los medios (de comunicación), en la opinión pública, por una conducta contumaz del Ministerio Público, que lo mantuvo en una situación (procesal) amparado en sólo una justificación fáctica: que aquí existían denuncias y querellas", acusó Fierro.

"Pues bien, esos denunciantes y querellantes deberán responder hoy día ante el mismo órgano que mantuvo a mi representado durante todo este tiempo sometido a un injusto procedimiento", advirtió el defensor.

Fiscalía no descarta apelar

"Tenemos que evaluar los antecedentes y los argumentos del juez para efectos de estudiar un eventual recurso de apelación. Por el momento no lo podemos descartar", señaló, en tanto, el fiscal Sergio Pérez.

El persecutor aclaró que, en este caso, no es la Fiscalía la que sostiene que "hay cohecho", sino que existe "una denuncia y hay obligación del Ministerio Público de investigar a fondo para esclarecer si hay o no delito".

"Por el momento no hemos tenido antecedentes suficientes para formalizar la investigación. De lo contrario lo habríamos hecho, pero no podemos afirmar con la certeza que exige el sobreseimiento definitivo que no ha habido cohecho, porque, al menos en una parte de los meses en que se habrían realizado algunas gestiones importantes, el señor Dávalos Bachelet era funcionario público", indicó Pérez.