Fiscalía evalúa interrogar a empresario que vinculó campaña de Bachelet con caso OAS

El fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió la puerta para que persecutores viajen nuevamente a Brasil para interrogar al ex presidente de la empresa OAS Leo Pinheiro, quien aseguró haber entregado aportes por 100 millones de pesos a la campaña de Michelle Bachelet de 2013.

Abbott reconoció que "es una opción" que la fiscal Ximena Chong, quien indaga los vínculos de OAS en Chile, "pueda viajar nuevamente a brasil a objeto de precisar los dichos del señor Leo Pinheiro, y esperaríamos en ese evento que él preste declaración y no guarde silencio como ocurrió la vez anterior en que estuvo la fiscal Chong".

La persecutora de Alta Complejidad viajó en marzo de 2017 hasta Brasilia para interrogar al empresario por el caso del avión que OAS facilitó en 2013 al entonces candidato Marco Enríquez-Ominami, pero en esa oportunidad también se esperaba que revelara antecedentes sobre la entonces versión de la revista Veja, sobre aportes irregulares a la campaña de Bachelet.

"Depende de la fiscal Chong, que está a cargo de la investigación, y del fiscal regional (Xavier) Armendáriz, de acuerdo a las necesidades propias de la investigación", apuntó.

En paralelo, el jefe nacional del Ministerio Público dijo que aún están a la espera de que la Fiscalía brasileña envíe la declaración en que Pinheiro habló de los presuntos aportes a Bachelet.

La semana pasada, la ex Mandataria salió al paso y afirmó que "no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa" y expresó sus sospechas respecto a la intención que hay detrás de esta acusación. Pinheiro, por su parte, abandonó la cárcel y pasó a cumplir prisión domiciliaria al día siguiente de conocida su denuncia.