"Me he sentido culpable": La reflexión de Bachelet por su negativa a exiliarse con sus padres en Perú

La expresidenta Michelle Bachelet reconoció que se ha sentido culpable por desechar la posibilidad de un exilio en Perú en 1973, donde su padre, el general Alberto Bachelet, tenía conexiones con el líder Juan Velasco Alvarado, impulsor del golpe de Estado de 1968 en ese país.

Consultada al respecto en el programa "CNN 50, Testimonios de la Historia", con motivo del comienzo de la dictadura en Chile, explicó que "mi papá era campeón de tiro skeet. Hubo unos juegos militares en Perú: participó, le fue bien y conoció al general Velasco Alvarado, quien era el presidente en ese momento. Entonces le sugirió a mi papá que ellos estaban disponibles para recibirlo".

La exmandataria recordó que sus padres le plantearon esa posibilidad "y yo dije que no, que yo no me iba, y por eso no se fueron, así que muchas veces me he sentido súper culpable, de que a lo mejor la vida habría sido distinta".

"Yo estaba estudiando en la escuela y seguía funcionando políticamente, pero jamás nos imaginamos que iba a durar 17 años la dictadura, entonces pensábamos que si seguíamos moviéndonos o haciendo cosas, podríamos recuperar la democracia de alguna manera", argumentó.

De todas maneras, aclaró que "no es que me arrepienta, pero me he hecho la pregunta" del efecto que tendría la decisión contraria.

#CNN50 | Michelle Bachelet y la muerte de su padre, el general Alberto Bachelet: "No supimos de él por muchos días porque desapareció, estuvo en distintos lugares de detención y solo supimos cuando, por torturas, le dio un infarto y lo hospitalizaron en el Hospital de la FACh y… pic.twitter.com/jho1yqUSDI — CNN Chile (@CNNChile) August 18, 2023

Sobre la muerte del general el 12 de marzo de 1974, señaló que "no supimos de él por muchos días porque desapareció: estuvo en distintos lugares de detención y sólo supimos cuando, por torturas, le dio un infarto y lo hospitalizaron en el Hospital de la FACh y un médico, que no estaba de acuerdo con el golpe, nos mandó el recado de que estaba hospitalizado".

"La verdad es que fue muy duro, porque yo era como la hijita de papá. Mi papá me daba la mamadera cuando era chica, era muy juguetón, íbamos a los bosques de pino (...) era muy cercana a mi papá y me parezco mucho en personalidad", afirmó.

DETENCIÓN CON SU MADRE: "SENTÍ ALGO DE MIEDO"

Bachelet también contó algunos detalles de la detención que sufrió junto a su madre, Ángela Jeria, por parte de agentes de la DINA en 1975, cuando fueron trasladadas a Villa Grimaldi.

"A mí no me pusieron en la parrilla, que era un cacho metálico donde amarraban a las personas, les colocaban electricidad y les tiraban agua para que el cuerpo saltara. Yo diría que fue maltrato y tortura psicológica más bien", explicó.

"Sentí algo de miedo -admitió la expresidenta- había una caseta para hombres y mujeres, había un baño, y al lado del baño estaban las salas donde parrillaban y uno escuchaba los gritos de dolor, y además las chiquillas que estaban ahí, que eran todas del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), volvían hechas pebre, entonces me preocupaba, como estudiante de medicina, de mirar cómo las ayudábamos".