¿Operación Legado? Michelle Bachelet convoca reunión con sus ex ministros

La ex Presidenta Michelle Bachelet decidió convocar, para este miércoles por la tarde, a una reunión a los ministros que la acompañaron durante su paso por La Moneda.

Según informó La Tercera PM, el encuentro se realizará a las 18:00 horas en la sede de su nueva fundación -que aún no tiene nombre-, ubicada en la Calle Del Inca, en la comuna de Las Condes.

La particularidad de la cita es que será la primera que reúna a Bachelet con los ex ministros desde que dejó la Presidencia, el 11 de marzo, y a sólo dos días de que Sebastián Piñera realice la primera cuenta pública de su segundo Gobierno.

Desde el entorno de la ex Mandataria aseguraron que "la cita tiene un carácter de camaradería", pero ex colaboradores relevantes, como la ex jefa de gabinete Ana Lya Uriarte y el ex subsecretario del Interior Mahmud Aleuy ya "solicitaron a los ex técnicos del Gobierno minutas para responder a los previsibles cuestionamientos de la actual administración en el mensaje presidencial", indica La Tercera.

Bachelet, en tanto, envió esta mañana un oficio a la Cámara de Diputados para informar su agenda para el mes de junio.