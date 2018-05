Reunión de Bachelet y ex ministros "no es en función de la cuenta pública" de Piñera

La ex vocera Paula Narváez negó que la reunión que sostendrá la Michelle Bachelet con sus ex ministros la tarde de este miércoles tenga que ver con la cuenta pública ante el Congreso Nacional que realizará el Presidente Sebastián Piñera este viernes 1 de junio.

El encuentro tendrá lugar a contar de las 18:00 horas en una casona de la comuna de Las Condes que funciona como oficina de la ex Presidenta y, según sus ex colaboradores, se centrará en la agenda internacional de la ex Jefa de Estado, pese a que no desconocen que hay señales políticas hacia lo que se ha llamado el "legado de Bachelet".

Dentro de los puntos criticados por los ex ministros está que el Gobierno no haya realizado una ceremonia para promulgar la Ley de Educación Superior, uno de los proyectos estrella de la administración Bachelet, que consagra la gratuidad en la enseñanza universitaria.

Pese a ello, Narváez descartó "de plano que esta sea una convocatoria prefijada en función de la cuenta pública del día 1 de junio".

"Ésta es una reunión que estaba preplanificada y por eso coincidió esta semana, pero no hay para nada una preparación en función de la cuenta pública del 1 de junio", insistió la ex titular de la Segegob.

"Defender conquistas sociales"

"(La cita) no está planteada de esa manera, nosotros insistimos en esto, no se trata de defender un legado por defenderlo, se trata de defender las conquistas sociales que Chile se ha dado a través de sus instituciones democráticas, como debe ser el debate democrático, en el Congreso Nacional", remarcó la ex vocera de La Moneda.

Cabe recordar que el Gobierno retiró de su trámite legislativo el proyecto de reparación a las víctimas de la dictadura y el que establece el Consejo de Ahorro Colectivo anunciado dentro de las reformas planteadas por Bachelet.