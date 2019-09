Senado pide "reacción enérgica" del Gobierno tras ataque de Bolsonaro contra Bachelet

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), demandó una "reacción enérgica" del Gobierno de Sebastián Piñera tras las duras críticas que emitió el mandatario brasileño Jair Bolsonaro en contra de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

Bolsonaro acusó a la ex Presidenta de defender a "vagabundos" y atacó incluso por el lado personal, recordándole incluso la muerte de su padre, Alberto Bachelet, víctima de la dictadura: "Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre, hoy Chile sería una Cuba".

"Esperamos una respuesta contundente del Presidente Piñera y de la Cancillería", reaccionó Quintana, quien sostuvo que "es bastante violento ver al Presidente Piñera avalar permanentemente a Bolsonaro, solidarizar con él; por lo que quisiéramos una reacción muy enérgica a lo que es un agravio para todos los chilenos y chilenas".

"Son declaraciones tremendamente agraviantes no sólo para la Presidenta, sino que para la memoria de los chilenos, esto es un tema sensible para Chile", expresó.

El presidente de la Cámara Alta apuntó a que "estamos frente a una persona que, en el fondo, es un dictador vestido de demócrata y nos parece que el Gobierno chileno tiene que ser extraordinariamente claro y con una respuesta muy contundente. Esperamos que el Presidente Piñera, así como ha tenido distintas muestras de solidaridad hacia el gobierno de Bolsonaro, también tenga la empatía y la claridad para defender los intereses de nuestro país, especialmente cuando hay un agravio de estas características".

Bolsonaro a Bachelet: Si no fuera por Pinochet, hoy Chile sería una Cuba #EresCooperativa https://t.co/GaNwjkSL9N pic.twitter.com/urqkI5kdYw — Cooperativa (@Cooperativa) September 4, 2019

"Bolsonaro, usted es un misógino y racista"

La ex Mandataria ha recibido muestras de apoyo desde distintos sectores de la oposición chilena, donde han calificado a Bolsonaro de "misógino" y lo acusan de "no estar a la altura" de su cargo.

"Las declaraciones de Bolsonaro revelan que no entiende en lo más mínimo las normas de un Estado de derecho y el respeto universal a los derechos humanos. Es un presidente que no está a la altura del gran pueblo brasileño. Muchos brasileños deben sentirse avergonzados de su presidente", dijo el timonel del PPD, ex canciller Heraldo Muñoz.

Mientras que el diputado RD Pablo Vidal calificó a Bolsonaro como "una vergüenza para Brasil y Latinoamérica. Usted es un misógino, racista y negacionista de cambio climático".

"Lávese la boca con jabón antes de volver a insultar a la Presidenta Michelle Bachelet. El Presidente Sebastian Piñera debe exigir disculpas", aseveró.

Presidente @jairbolsonaro, usted es una vergüenza para Brasil y Latinoamérica. Usted es un misógino, racista y negacionista de cambio climático. Lávese la boca con jabón antes de volver a insultar a la Presidenta @mbachelet. El Presidente @sebastianpinera debe exigir disculpas. pic.twitter.com/qbV1FORR59 — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) September 4, 2019

"Honor y gloria", escribió Paula Narváez, ex ministra vocera de Bachelet, compartiendo una foto de la ex Mandataria durante su juventud en compañía de su padre.