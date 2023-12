Timonel PS: "Que Bachelet esté preocupada del país no quiere decir que quiera ser candidata"

En medio de las especulaciones sobre una posible candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a un tercer mandato, la senadora por el Maule y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que la "preocupación" de la otrora Jefa de Estado por el país "no quiere decir" que quiera volver a La Moneda.

Tras el triunfo del En Contra en el plebiscito del 17 de diciembre, donde hizo campaña en rechazo de la propuesta constitucional impulsada por la derecha, la primera mujer en ser mandataria en Chile y quien gobernó en los periodos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018) ha aparecido en el debate público como una posible carta presidencial.

De hecho, tras anunciar su nueva candidatura presidencial, el líder republicano José Antonio Kast ironizó: "Yo creo que sería bastante bueno que ella vuelva a presentarse ante la ciudadanía para dar cuenta de su mal Gobierno".

Sobre los dichos del ultraderechista, Vodanovic expresó a The Clinic: "Me parece bien desfachatado, a tan pocos días de la derrota (de la segunda propuesta constitucional), estar alzándose como candidato y 'toreando' a una expresidenta".

Asimismo, la legisladora afirmó que "es casi una insolencia para la ciudadanía haber fracasado en un proceso constituyente, habernos negado la posibilidad de tener una nueva Constitución, y a dos días de eso estar levantando candidaturas presidenciales sin preocuparnos de las urgencias sociales."

En relación a los respaldos surgidos desde el oficialismo a un tercer periodo de Bachelet, Vodanovic dijo preferir "quedarse con lo que ella ha dicho: que no busca una candidatura, lo dijo el día que fue a votar"

"Que ella esté presente en la acción desde su fundación y que esté preocupada del país no quiere decir necesariamente que quiera ser candidata a la Presidencia de la República. Es una mirada bastante estrecha aquella", aseguró.

Permanencia de Miguel Crispi en La Moneda

La semana pasada, Vodanovic -en diálogo con CNN- señaló que la permanencia del jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi (RD), se tornaba "compleja" luego de los nuevos antecedentes en el caso Democracia Viva.

La polémica ocurrió tras conocerse que la Fiscalía de Antofagasta investigaba a Verónica Serrano, tía de Crispi y jefa de la Dirección de Asentamientos Precarios del Minvu entre junio y diciembre de 2022, por el otorgamiento de recursos fiscales a la fundación.

"Lo único que dije en el famoso programa fue que me parecía que, desde el punto de vista personal, lo de Miguel Crispi era complejo porque se volvía una y otra vez sobre el tema y no lo dejaban trabajar", explicó Vodanovic a The Clinic.

El miércoles, el Presidente Boric salió a respaldar el miércoles pasado, tanto al jefe de asesores del segundo piso como al ministro de Vivienda, Carlos Montes. "Si yo no respaldara a mis colaboradores, no trabajaría con ellos", sostuvo.