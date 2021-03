Coordinadora 8M ratificó huelga: "No será en el nombre del cuidado que soltemos las calles"

La Coordinadora Feminista 8M ratificó este viernes la convocatoria a una huelga general para el próximo lunes 8 de marzo, para conmemorar, como cada año, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y realizar, pese a la epidemia del coronavirus, una manifestación contra la "violencia machista y patriarcal".

"No será en el nombre del cuidado que soltemos las calles. Decidimos mantener la convocatoria en el espacio público, que hemos hecho nuestro y que no permitiremos que nos arrebaten. Pero también sumaremos a cada compañera y vecina que decida quedarse en casa por cuestiones sanitarias o porque no pueda salir", dijo una de las voceras de la huelga, Javiera Contreras.

Dentro del itinerario entregado por la coordinadora, se encuentran definidos seis puntos principales para que se adhieran las mujeres a nivel nacional:

Toda la mañana: Intervenciones en la ciudad.

De 11:00 a 12:00 horas: Paralización del teletrabajo y trabajo presencial.

De 11:00 a 15:00 horas: Cocinas apagadas.

A las 13:00 horas: Minuto de acción transfronteriza.

De 15:00 a 19:00 horas: Manifestaciones centrales y convocatoria en distintos territorios.

A las 21:00 horas: Cacerolazo "contra el toque de queda y el terrorismo de Estado".

Al respecto, Javiera Manzi, vocera de la coordinadora, recalcó que debido al contexto de la pandemia, "hay algunas mujeres que se queden en sus casas, que caceroleen desde sus ventanas, y otras que quieran ir a la plaza cerca de su casa y juntarse con sus vecinas. Van a haber quienes quieran hacer marchas en sus territorios o sus comunas y, también, las que quieran venir hasta el eje de la Alameda. Compañeras, vamos a estar acá, levantando distintos puntos de manifestación".

🔴| ¡Más de 100 formas de parar!

Hacer Huelga es parar, sí. Pero como feministas también hemos definido que es muchas cosas más. No dejes de ser parte de la Huelga General Feminista este 8 de marzo y encuentra tu forma de ser parte. pic.twitter.com/RQuJn2egW9 — Coordinadora Feminista 8M (@Coordinadora8m) March 5, 2021

Respecto a las manifestaciones en Concepción, la poeta y artista Rosy Sáez, activista feminista e integrante de la Asamblea de Mujeres Revolucionarias María Galindo Ramírez, comentó a Cooperativa Regiones que "este año hay varias demandas, pero nos hemos logrado articular en función de la libertad de los 'presos políticos', del fin de los femicidios y de compañeras pobladoras que están participando en ollas comunes y que han participado de toda la organización por la revuelta popular".

Organizaciones feministas plantean que durante la pandemia y su impacto han empeorado las condiciones de vida de las mujeres, que han recibido más carga de trabajo doméstico, fuertes bajas en la empleabilidad femenina -se han perdido 10 años de progresos, según expertos-, y aumento de la violencia de género, tanto física, psicológica e incluso sexual".

"Hoy enfrentamos una crisis social mayor, una crisis agudizada por una gestión criminal de la pandemia, que ha priorizado siempre los intereses empresariales por sobre nuestras vidas. A la crisis sanitaria le debemos sumar una crisis económica, política, social y ecológica", apuntó Juliette Marín, también vocera de la huelga convocada por la Coordinadora 8M.

MINISTRA DEFENDIÓ LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PERO LLAMÓ A RESPETAR MEDIDAS SANITARIAS

Desde el Gobierno, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, defendió la libertad de expresión, aunque hizo un llamado a privilegiar la seguridad sanitaria.

"Valoramos y respetamos el derecho a expresarse libremente e indudablemente el 8M es un día tremendamente para las mujeres de Chile y el mundo, por eso, invitamos a que esta conmemoración sea de forma creativa, distinta, porque estamos atravesando una crisis sanitaria", afirmó la secretaria de Estado.

"No me cabe duda de que este 8 de marzo va a ser una conmemoración tan importante y pacífica como se caracterizan las manifestaciones de ese día en Chile y el mundo", agregó.

El lunes en La Moneda el Ejecutivo realizará una conmemoración oficial del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la ministra Zalaquett, y en la cual se expondrán los avances en la materia y la agenda legislativa a impulsar en pos de la equidad de género.

El Ministerio de Salud reportó este viernes 5.325 casos nuevos de Covid-19, lo que supone la cifra más alta desde la etapa más dura de la pandemia, en junio de 2020, cuando los contagios llegaron a rozar los 7.000.

Las autoridades consideran que este dato, que es el undécimo peor informado desde el inicio de la crisis y rompe con el promedio de 4.000 contagios diarios que se venía registrando, responde a los efectos de las vacaciones del verano, que en febrero vivió su mes central.