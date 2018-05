Diputada Orsini llamó a "radicalizar el movimiento feminista y que las mujeres paren Chile"

La diputada de Revolución Democrática Maite Orsini realizó un llamado a "radicalizar" el movimiento feminista y que las mujeres "paren Chile".

En diálogo con el diario El Mercurio, la parlamentaria frenteamplista valoró el anuncio de una "agenda de equidad de género" del Gobierno de Sebastián Piñera, pero criticó que este -entre otras "muchas cosas importantes" que faltaron- no haya impulsado una propuesta de educación no sexista, que es una de las grandes demandas de las movilizaciones.

"(...) No tiene ningún sentido que no exista la educación no sexista cuando es la principal bandera de las movilizaciones hoy. El Gobierno intenta detener lo que pasa hoy, pero sin ir al origen. No ataca el problema de raíz", manifestó la diputada.

En esta línea, dijo que la agenda tampoco apoya "el proyecto de acoso callejero que está durmiendo en el Congreso", que las mujeres que trabajan como dueñas de casa reciban remuneración y mejoras en sus pensiones, ni se refiere al fallido protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en tres causales.

Asimismo, apuntó que La Moneda "no puede estar jugando el juego del policía bueno y policía malo, con una ministra (de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá) que abraza el movimiento feminista, pero por otro lado vemos que el ministro de Salud emite un protocolo ilegal que obstaculiza el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y un ministro como Gerardo Varela, que tiene la convicción de que el acoso sexual son apenas pequeñas humillaciones, y un seremi del Biobío que dice que las alumnas tienen un ritmo retardado de aprendizaje".

Consultada sobre si desde el Frente Amplio apoyarán las movilizaciones, Orsini remarcó que "el llamado es a radicalizar el movimiento feminista y parar Chile. Hay que sacarlo de lo universitario, porque la violencia y el machismo ocurren en todos los espacios. No solo en las universidades. El llamado es a que todas las mujeres se movilicen".