Diputados aprueban eliminar restricción para segundas nupcias de las mujeres

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en general, el primer proyecto de la agenda de género presentada por el Gobierno, que busca eliminar los impedimentos para las mujeres que quieren contraer segunda nupcias.

La norma actual, vigente desde el siglo XIX, especifica que las mujeres no pueden volver a casarse sino hasta 270 días después de su divorcio. La medida busca que no exista "perjuicio" para el nuevo marido, al garantizar que la novia no esté embarazada.

La iniciativa fue aprobada con 121 votos a favor y una abstención, pero no logró ser despachada, luego de que el diputado comunista Guillermo Teillier (PC) presentara una indicación para abordar de mejor forma la presunción de paternidad. De este modo, volverá a ser tratada en la Comisión de Constitución.

Tendrá efectos prácticos

De todos modos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, destacó que con esta modificación "se termina con una condición que lesiona la dignidad de las mujeres, cuando supone el engaño o el dolo en materia de parternidad".

"Tiene una importancia muy relevante, porque nos pone en estándares de países desarrollados en cuanto a la igualdad de derechos y deberes", dijo la militante UDI.

Lo anterior "también va a tener efectos prácticos, porque hay muchas mujeres en nuestro país que quieren contraer segundas nupcias y, por distintas razones, se han demorado en poner fin al vínculo anterior y deben esperar casi un año", explicó.

"Discriminación arcaica"

El DC Matías Walker, uno de los impulsores de la iniciativa, dijo que su intención era que el proyecto "se aprobara en particular", pero " legítimamente un diputado presentó una indicación".

Ahora "va a volver a la Comisión de Constitución, pero esperamos que sea despachado lo antes posible, porque estamos terminando con una discriminación absolutamente decimonónica, arcaica, arbitraria y que no tiene nada que ver con el siglo XXI".