El enojo de Vallejo por "cuestionario" del empresario Errázuriz

Las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola impulsan en el Congreso un cambio al proyecto de ley -presentado el 3 de mayo- para clarificar que una violación es cuando no hay consentimiento de la víctima, situación que generó un particular tuit del empresario Jorge Errázuriz.

En su cuenta de Twitter ironizó con la situación subiendo un particular "cuestionario", el que, tras las críticas luego borró.

La respuesta de Camila Vallejo no se dejó esperar quien, a través de Twitter, le respondió:

Si para usted es tan difícil entender cómo NO VIOLAR (tan sencillo como no obligar a otra persona a hacer algo que no quiere) le sugiero buscar ayuda URGENTE. Acá le dejó un vídeo muy claro para ayudarlo a entender: https://t.co/AOVKQSpMYy https://t.co/sbA4Hv9ZcS