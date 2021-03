Gobierno: Mujeres que viven violencia pueden salir a denunciar en cuarentena o toque de queda sin permiso de desplazamiento

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género recordó que las mujeres que sufran situaciones de violencia pueden salir a denunciar aunque haya cuarentena o toque de queda y sin tener que contar con un permiso de desplazamiento o salvoconducto, y que existe un instructivo vigente que lo permite.

A horas de que 42 comunas entren en cuarentena este jueves, cuando serán 171 en el país, la ministra Mónica Zalaquett, junto a la general Karina Soza, directora de DDHH y Protección Familiar de Carabineros, y la directora de Seguridad Providencia, Rocío Brizuela, entregaron volantes en el Paseo Las Palmas de esa comuna para difundir los distintos canales de atención y orientación dispuestos para mujeres víctimas de violencia.

"Quiero hacer un llamado a todas las mujeres de Chile, quiero que sepan que no están solas. Mañana el 70% de nuestro país entra a cuarentena. Sabemos lo que eso implica, sabemos que muchas mujeres a lo largo del país van a tener que convivir con un eventual agresor", expresó Zalaquett.

En ese marco, pidió anotar el número del "WhatsApp silencioso", el +569 9700 7000, o el 1455, número de orientación y ayuda del Ministerio de la Mujer. "Trabajamos 24 horas del día, siempre atentas para poder llegar a tiempo a aquella mujer que lo necesite", garantizó.

M. @monicazalaquett junto a Subse @mjabud, General Karina Soza, Seremi @MMEG_RM y Direc. de Seguridad Providencia, reforzaron los canales de atención y orientación para ♀️ víctimas de violencia recordando que NO necesitan permiso especial en cuarentena para salir a denunciar. pic.twitter.com/04QeL3cBgN — Ministerio de la Mujer y la EG. (@MinMujeryEG) March 24, 2021

Durante el 2020 las llamadas al 1455 aumentaron un 148% en comparación con el año anterior; asimismo, los llamados al número "familia 149" de Carabineros también se incrementaron un 97% comparado con el 2019. Sin embargo, las denuncias por violencia que llegaron a las policías y al Ministerio Público registraron una baja, debido a las cuarentenas y toque de queda.

"No sabemos cuánto durará esta cuarentena, por eso las mujeres tienen que saber que hay una red de apoyo que está pendiente de poder ayudarlas. No es necesario salvoconducto ni sacar un permiso, no importa que estemos en toque de queda para denunciar. No queremos que sigan aumentando las cifras de mujeres maltratadas o que pierden la vida en manos de sus parejas o de sus ex parejas. Ayudémonos, ésta es una tarea de todos, no es un delito intramuros", sostuvo la general Soza.

La ministra Zalaquett enfatizó que "esta pandemia no puede cobrar más vidas de mujeres y es por eso que hago un llamado a los vecinos y vecinas, a los compañeros de trabajo, a los familiares: esto no es un problema de privados, esto nos impacta a todos como sociedad".

"Necesitamos juntos trabajar para que no tengamos que seguir llorando más vidas de mujeres en nuestro país", exhortó.