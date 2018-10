Hombre absuelto por piropos: "No diré nada más en Las Condes, en las otras comunas no sé"

Rodolfo Concha Fonseca, de 34 años, fue absuelto por el primer juzgado de policía local de Las Condes por acoso callejero en la comuna. El 23 de mayo fue el primer acusado de lanzar un piropo a una joven en esa comuna.

El cuidador de autos acompañaba a una vendedora de ensaladas y al ver pasar a una joven la instó a comer "más ensaladas para que conserve su silueta".

"Fue cerca de las 17.30 ó 18 horas. Había vendido un poco de ensaladas y pasó ella con el caballero (el papá), pero se demoraron en decirme algo, pasaron 7 minutos cuando él se devuelve para insultarme", dijo a La Cuarta.

"Yo me quedé, no me arranqué. El caballero dijo que me iba a demandar por acoso callejero, le dije que hiciera lo que quisiera, nunca sentí que hubiera hecho algo malo", agregó Concha, asegurando que fue sólo una frase para vender verduras.

Concha ya había vendido verduras antes y aseguró al periódico que "por lo menos no diré nada más en Las Condes, en las otras comunas no lo sé. Igual yo no soy de andar diciendo cosas que molesten a las mujeres".

El hombre vive en la población Los Municipales, Las Condes, y dijo que no ha recibido disculpas del que lo denunció. "Creo que con lo mal que se siente no es necesario pedirle algo más. Espero que no le vaya mal al hombre, no hay que desearle mal a nadie".