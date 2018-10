Joven denunció cobardes agresiones de su pareja: "Decidí grabarlo para que me creyeran"

"Ya me cansé de estar callada, de cerrar la boca, de aguantar abusos". De esa forma Zaida Vargas, una joven de Puente Alto, denunció a través de redes sociales cobardes agresiones de su pareja.

La mujer grabó en video los golpes del sujeto, según contó a 24 Horas, "para que me creyeran".

Según su relato, después de quedar embarazada el hombre la comenzó a atacar durante un año y medio, como en las imágenes que grabó: "Antes había violencia de malos tratos. Pero eran empujones, manotazos, cosas así. Nunca fueron golpes".

Vargas dijo que se aburrió "de que me dejara como la mala de la película, de vivir llorando por un hueón (sic) que no vale la pena".

"Me quedé callada por mi hijo, pero ya basta. Me obligó a tener un bebé que no quería, pospuse mi último semestre de carrera por un embarazo no deseado, el cual tuvo muchas complicaciones", narró.

De acuerdo con su versión, su pareja la "amenazó constantemente" e incluso abusó sexualmente de ella "muchas veces en el embarazo y post embarazo".

La mujer confesó haber tenido pensamientos suicidas y haber quedado con graves secuelas sicológicas. Asimismo, argumentó que no hizo la denuncia antes para "proteger" a su hijo y que no naciera con padres separados.