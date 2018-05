Joven es obligada a disculparse públicamente tras denunciar, por Facebook, un manoseo en el Metro

El 10° Juzgado de Garantía de Santiago obligó a una joven que denunció -a través de las redes sociales- haber sido víctima de manoseo en el Metro, a disculparse públicamente con el hombre a quien sindicó como responsable.

Los supuestos hechos se produjeron el jueves 18 de enero de este año, alrededor de las 08:00 de la mañana, cuando la denunciante, Kimberly Bustos, y el denunciado, Samuel Salinas, viajaban en la Línea 6 del Metro con rumbo al centro de la capital.

"En el trayecto entre las estaciones Lo Valledor y Pedro Aguirre Cerda subió mucha gente, entre ellos una joven (...) quien se puso detrás mío, al costado derecho, a quien al parecer la roce con el bolso, debido a la aglomeración de público, la que inmediatamente me increpó diciéndome: 'Que te pasa huevón, córrete'", relató Salinas cuando -luego de ser funado por Bustos en Facebook- decidió presentar una querella por injurias.

"Pasados unos 10 minutos el Metro llegó a la Estación Franklin, que era mi destino, y antes de bajarnos esta joven se puso a sacar fotos con su celular, hecho que tampoco me llamó mayormente la atención, (pero) al regresar a mi domicilio en horas de la tarde, una familiar de mi señora me llama para manifestarme que había visto unas fotos extraídas de Facebook en donde aparecía mi fotografía, subida por la querellada, quien argumentaba que le había tocado el cuerpo, hecho que jamás pudo haber ocurrido", expone Salinas en la acción legal (ver archivo adjunto).

"FUNA A ESTE CERDO ASQUEROSO"

El mensaje en cuestión rezaba, junto con la fotografía de Samuel Salinas: "FUNA A ESTE CERDO ASQUEROSO QUE ANDA EN EL METRO TOCANDO EL POTO. POR FAVOR COMPARTIR. LO PUBLICARE EN TODOS LOS LUGARES EXISTENTES. NO ME QUEDA MAS QUE ESO PARA BAJAR UN POCO LA RABIA HE IMPOTENCIA".

"Como consecuencia de lo anterior decenas de personas, a quienes obviamente no conozco ni tampoco me conocen, y al parecer pertenecientes a su grupo (de Bustos), se colgaron de esta publicación para hacer todo tipo de comentarios: algunas diciendo que me conocían como una persona que estaba acostumbrado a hacer lo mismo: que en varias ocasiones me habían pegado por esto mismo y me habían 'funado' anteriormente, que en varias ocasiones anteriores me habían bajado del metro por las mismas razones, y querían conocer mi domicilio para agredirme, otros que era un vendedor ambulante que estaba acostumbrado a hacerlo, etc", relata el denunciado.

Samuel Salinas dijo sentirse "amenazado y acorralado", y con temor incluso de llegar a su domicilio "por temor a ser agredido". Cuenta además que "dada la gravedad de las imputaciones" se vio "en la obligación de cambiar de domicilio transitoriamente", alejándose de su familia, y sufriendo, adicionalmente, "un daño irreparable a la imagen de un profesional de la construcción".

Conciliación y "arrepentimiento"

La historia se conoció este jueves a través de las redes sociales luego de que se masificara el siguiente mensaje: "Yo Kimberly Bustos Diaz pido disculpas publicas a la persona de la fotografía don Samuel Emilio Salinas Herrera por los daños y perjuicios ocasionado por mi publicación y sus comentarios respectivos efectuada en esta red social ,la que no debí efectuar ni difundir por ser este un delito de injurias y calumnias por lo que me arrepiento profundamente".

A partir de la querella de Salinas el caso (ROL 342-2018) se radicó en el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, y en una audiencia de preparación de juicio oral simplificado efectuada la semana pasada culminó en una conciliación zanjada por el juez Claudio Larre.

Las condiciones del acuerdo fueron las siguientes (ver archivo adjunto):

1. Disculpas públicas en la sala de audiencia.

2. Bajar la publicación de injuria en la red social Facebook.

3. Subir publicación por este mismo medio Facebook disculpas públicas por publicar en red estas injurias, la cual deberá estar vigente en la red por 15 días.