Julieta Martínez tras reconocimiento: "Era como si nos pasasen la batuta a las generaciones nuevas"

La activista chilena Julieta Martínez, de 17 años, premiada esta semana por empoderar a las chicas de Latinoamérica con su plataforma "Tremendas", señaló que su reconocimiento esta semana "era como si nos pasasen la batuta a las generaciones nuevas".

Su nombre circuló por el mundo después de intervenir el miércoles en la inauguración del Foro Generación Igualdad de la ONU en el que participó en un cara a cara con la ex secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, ante la mirada de varios jefes de Estado y de Gobierno.

"La invitación que nos hicieron era un acto simbólico de generaciones pasadas, de las que lucharon para conseguir lo que tenemos hoy en día. Era como si nos pasasen la batuta a las generaciones nuevas", dijo la joven chilena en entrevista con EFE.

There is nothing more powerful than our shared voices calling for change and our shared efforts to make that change a reality. Young activists like @JuAMartinezO are proof of that. #GenerationEquality pic.twitter.com/TDlkIAQKAz

Respecto a su activismo y el lanzamiento de "Tremendas" hace dos años, Martínez indicó que "lo imaginé como una serie web y hasta ahí llegaba pero, cuando lo terminamos todo, la amiga de mi madre que me había ayudado me dijo: 'Julieta esto da para mucho más'".

Entonces empezó a conectarse con más jóvenes, primero personalmente, en festivales o charlas. A continuación, acudió a las redes sociales, especialmente en 2020, con el inicio de los confinamientos por el Covid-19 en América hispanohablante.

"De 800 seguidores, pasamos de la nada a 1.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Poco a poco comenzamos a crecer y a crecer", apuntó y agregó que uno de los proyectos que más le enorgullece es de las "academias de Tremendas", con la cual "contactamos con universidades, empresas, ONG, fundaciones, con distintas partes de la sociedad" que se brindasen a dar clases.

"Nos dimos cuenta de que podíamos trabajar bajo la premisa de que la educación de las niñas es una solución (ante la emergencia) climática", dijo y explicó que "la crisis climática tiene también rostro de mujer. El 70% de la población más pobre del mundo es mujer y un 80% de los refugiados climáticos son mujeres y niños. Se estima que si diésemos a todas las niñas del mundo acceso a la educación y a la planificación familiar podríamos llegar a reducir 105 giga toneladas de CO2".

"We can’t just invite girls for the picture or just for inspirational speeches. We need to be part of the conversation." – Julieta Martínez @JuAMartinezO, Founder of @TremendasCL during her dialogue with @HillaryClinton at the #GenerationEquality Opening Ceremony in Paris pic.twitter.com/ewJu3I5Ppv