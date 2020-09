En El Primer Café de Cooperativa, las panelistas Claudia Nogueira (UDI) y Elisa Walker (DC) debatieron sobre las políticas públicas para el combate contra la violencia hacia las mujeres. "La violencia no tiene género", aseguró la ex diputada gremialista, recibiendo una inmediata réplica de la abogada falangista: "Negar que hay violencia de género es irresponsable. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar hay que hablar de los hombres y hablar de que las principales víctimas son las mujeres, porque a veces se trata de neutralizar esto, de que 'la víctima puede ser un hombre o una mujer' o 'el victimario puede ser un hombre o una mujer'... Si no hablamos de los hombres no entendemos el fenómeno, porque los principales victimarios son hombres", recalcó Walker.

