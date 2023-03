Ministra: Es importante que la marcha del 8M sea de todas las mujeres y no un acto del Gobierno

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, coincidió con la postura de la Coordinadora 8M, que separó por carriles diferentes el movimiento feminista y la gestión del Gobierno de Gabriel Boric, que se ha autodeclarado con ese enfoque.

Para el grupo es "un poco problemática esta definición" de La Moneda, lo que no quiere decir que no le importe quién gobierne ni que la postura del Ejecutivo sacrifique la autonomía del movimiento, al mantener la independencia, planteó ayer en Cooperativa la vocera Karina Nohales. "El feminismo no puede agotarse a una gestión gubernamental, no es reducible a un Gobierno", afirmó.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, a propósito del Día Internacional de la Mujer, Orellana fue consultada sobre el planteamiento de la Coordinadora 8M.

"Vengo del movimiento feminista", recordó, por lo que consideró "súper importante la distinción que hace".

"Yo (hoy) soy ministra del Gobierno, no la vocera del movimiento feminista en Chile. El movimiento, por definición, y especialmente en nuestro país, siempre ha sido súper autónomo de los gobiernos y eso le da libertad de criticar cuando lo ve necesario, y está bien que así sea. Es un proceso sano que permite a la larga que desde distintas posiciones vayamos avanzando en la agenda que tiene que ver con mejorar la vida de las mujeres", sostuvo.

Orellana también fue preguntada sobre si existe un distanciamiento del Gobierno con el movimiento, considerando que no ha habido confirmación de que ministras vayan a participar de la marcha convocada por la Coordinadora en el centro de Santiago, pese a que sí lo hicieron el año pasado, apenas días antes de la asunción de la Administración Boric.

"Es importante que la marcha del 8M sea una fiesta de todas las mujeres y no un acto del Gobierno", subrayó la titular de la Mujer.

El Ejecutivo, por su parte, organizó un acto oficial en La Moneda, al que asistirá la expresidenta Michele Bachelet -la primer mujer mandatario de la historia de Chile- y donde el Presidente Boric anunciará medidas para avanzar hacia la "autonomía económica" de las mujeres.

"NOS RECUERDA LO QUE NOS FALTA, PERO TAMBIÉN DA PERSPECTIVA"

Orellana reflexionó, en tanto, que "el 8M, como fecha, nos recuerda lo mucho que nos falta, pero también nos permite poner en perspectiva, y para eso es importante la voz de las mujeres mayores".

"Pese a todo los que nos falta, hay que reconocer que, por ejemplo, yo que tengo 33 años he tenido una vida muy distinta que mi abuela de 80, yo pude decidir otras cosas respecto a mi vida, pude hablar en la mesa, cosas que antes no les estaban permitidas a las mujeres", expuso.

"Es cierto que nos falta un montón, pero quiero recordar los avances, porque eso nos da energía y nos recuerda que las cosas se pueden cambiar, y tenemos que trabajar para eso", relevó.

"TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO"

En cuanto a la gestión del Gobierno, autodeclarado feminista, destacó que "durante todo este primer año hemos trabajado en la transversalización del enfoque de género, y eso está generando frutos que no son abstractos, sino acciones concretas que les están cambiando la vida a distintas mujeres a lo largo del país".

"Hace dos semanas estuve en Puerto Octay entregando a mujeres campesinas los primeros bonos de riego con perspectiva de género", contó.

Al respecto, explicó: "Cuando entramos al Gobierno, de los fondos de la Comisión Nacional de Riego, sólo el 13% se entregaba a mujeres, pero ¿hay un 13% de mujeres en el campo? No. Hay que preguntarse por qué reciben tan poco y la respuesta era muy simple: las postulaciones estaban hechas sin pensar en la realidad de las mujeres, el propio Estado las sacaba por secretaría; cambiamos el trámite y el año pasado aumentamos a un 40%".