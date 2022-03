19:25 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Futura ministra del Trabajo, Jeannette Jara: Avanzaremos en un programa que reconozca a las cuidadoras y el trabajo no remunerado https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

18:08 - | El lienzo de la Coordinadora 8M aún no avanza por la arteria principal de la capital.

17:54 - | "Si estos delitos ya han pasado, y si en otros países ha pasado esto mismo, y ya han legislado respecto al suicidio femicida, ¿por qué esperar a que pase en nuestro país? Ese es un tirón de orejas para los señores políticos", afirmó el papá de la joven, llamando además a "consagrar en la Constitución el derecho de la mujer a no ser violentada".

17:49 - | "Desde el año 2017 en adelante, se me ha hecho tradicional salir a la calle a gritar por todas las mujeres que ya no están, y también por las que están y todavía no pueden salir", expresó María Consuelo Hermosilla, madre de Garros.