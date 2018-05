Movimiento feminista llamó a marchar en paralelo a la cuenta pública presidencial

El movimiento feminista llamó a marchas y concentraciones para este viernes, en paralelo a la primera cuenta pública del segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

La principal movilización se realizará en Valparaíso, liderada por las dirigentas desde las 10:00 de la mañana, a lo que se suma una convocatoria para las 19:00 horas del mismo viernes en las principales plazas de Santiago y del país para hacer concentraciones y realizar cacerolazos.

En medio de la llamada agenda feminista hay más de 30 universidades movilizadas, ya sea en toma o en paro.

Sobre la posibilidad de sentarse a conversar con el Ministerio de Educación en la mesa de de trabajo anunciada esta semana, que liderará la subsecretaria de Educación Parvularia, la vocera de la Confech, Paz Gajardo, confirmó que no asistirán a la instancia.

"Las dirigentas Confech hemos decidido que no asistiremos a ninguna mesa de trabajo mientras el Gobierno no se muestre cotidiano, mientras no se ponga al lado de las mujeres, mientras no invite a una mesa de trabajo a las mujeres que hoy en día somos violentadas, no sólo al movimiento estudiantil", aseveró.

Además, Gajardo llamó "a las mujeres porteñas, a las mujeres trabajadoras que están allá, que día a día luchan para sacar adelante a su familia, a que se unan a esta marcha".

Este viernes 1 de junio nos concentramos en Valparaíso contra la precarización de la vida que sufrimos todes, pero doblemente las mujeres. ¡Esperaremos la #CuentaPública desde la calle! #TodasParaTodas #OlaFeminista pic.twitter.com/GwBldVXGRq — FECH (@la_Fech) 31 de mayo de 2018

Ministro Varela: "Todo esto se supera con diálogo"

Por su parte, el ministro de Educación, Gerardo Varela, insistió en que el único camino en este tema es el diálogo.

"Todo esto se supera con diálogo y no debiera haber exclusiones. Ahora, las mesas suponen representatividad: no pueden participar todas las personas, pero tiene que ser lo más amplia e inclusiva posible, para que se representen y participen todas las sensibilidades, de manera que (las propuestas) se acojan, se revisen y se evalúen, de manera que nadie debería cerrarse a participar", manifestó.

Universidades estatales preparan un protocolo común

En paralelo, desde el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) están viendo la posibilidad de crear un protocolo común para las denuncias de acoso.

El líder del Cuech y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dijo esperar que sea "idealmente común, todavía no hay nada que a todos nos obligue a seguir lo mismo, pero no hubo ninguna discrepancia respecto a esto, ningún rector manifestó una opinión diferente, por lo tanto, creo que va a ser un protocolo común, sin lugar a dudas".