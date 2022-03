"Nadie me defendió": Joven denunció que hombre se masturbó a su lado en la micro

Una estudiante universitaria denunció que fue víctima de un hombre que se masturbó a su lado en la micro.

Todo ocurrió cuando iba en camino a su universidad, ubicada en la comuna de Providencia, desde Peñalolén. La joven tenía que tomar dos micros y se dio cuenta que un hombre de la tercera edad coincidió en ambos viajes.

"Cuando se subió en la primera micro conmigo yo no estaba muy atenta, o sea, lo había visto. Se bajó de esa micro y se volvió a subir conmigo, lo observé y pensé que era una coincidencia. Siendo un adulto mayor no pensé que podía hacerme algo, me confié", contó a Mucho Gusto.

"Me senté en la ventana, quizás cometí ese error porque ahora hay que andar muy precavida. Al rato empecé a sentir que se estaba moviendo mi codo, miré abajo y veo que se está tocando, se estaba masturbando", relató.

Lo primero que se le ocurrió fue grabar: "Saqué el celular porque sin una grabación no hubiera tenido la evidencia de lo que me estaba pasando, de lo grave que era la situación".

"Estaba con audífonos y en ningún minuto me dirigió la palabra. En ningún minuto me negó nada. Yo no le falté el respeto, nunca lo traté a garabatos, pero sí que era asqueroso lo que estaba haciendo, que cómo se atrevía a hacer esto al lado mío", dijo.

"Nadie se metió, nadie me defendió. Estaba totalmente sola", reflexionó la joven.

Contó además que junto a sus compañeras han decidido crear grupos de Whatsapp para apoyarse y evitar acosos y abusos de parte de hombres en la calle.