NiUnaMenos destacó el impacto del llamado de alerta frente a la "violencia sistemática y estructural"

Elena Dettoni, vocera de la coordinadora #NiUnaMenos, hizo un positivo balance de la multitudinaria marcha de este viernes en contra de la "violencia sistemática y estructural" en contra de las mujeres y la "cultura de la violación".

"Nunca podemos decir que nos va a alegrar el convocarnos por una situación así, sin embargo rescatamos la impronta que ha tenido este llamado a movilizarnos y estar alerta frente a esta violencia sistemática y estructural" de género, señaló la dirigenta en El Diario de Cooperativa.

"Creemos que es súper importante -cómo se ha ido instalando- desnaturalizar este tipo de violencia, entender que la violencia hacia las mujeres no es sólo la violencia directa, física, que se ejerce en espacios privados; es una estructura que va sistemáticamente manteniendo estas relaciones de poder", remarcó.

Tomas feministas

La vocera también se refirió a las tomas feministas en diversas universidades y liceos de las últimas semanas, destacando que "las compañeras universitarias vienen hace bastantes años denunciando los acosos en las universidades, no sólo por parte de sus pares, sus compañeros, sino que también por parte de profesores".

"Se ha querido esconder debajo de la alfombra este problema. No es algo que esté ocurriendo recientemente, no hay mujer que haya pasado por estos espacios académicos y que no reconozca haber sufrido o haber sabido una situación como éstas", indicó.

En este sentido, las instituciones educacionales "tienen que hacer eco de lo que se está levantando, de lo que se exige, tienen que adecuarse a las demandas de la ciudadanía".

"No pueden hacer vista gorda, no pueden quedar en silencio, tienen que tomar estas demandas y, por sobre todo, trabajar en conjunto con las propias involucradas, desde las mismas compañeras, porque son ellas las que saben, las que sienten, las que reconocen, las que han tenido este tipo de violencia las que mejores pueden aportar soluciones".

En materia de Gobierno en temas de la mujer, Dettoni indicó que "no podemos evaular todavía cuál será la gestión de la ministra (Isabel Plá), esto no tiene que ver con los Gobiernos de turno, sino con una política de Estado".

Sin embargo, manifestó que "lamentablemente los proyectos no han tenido la urgencia que se necesitan, las temáticas de mujeres siempre son relegadas a un segundo plano, salen a la palestra, generalmente, cuando tienen réditos políticos, ahí se acuerdan de las mujeres".