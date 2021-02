PC Factory respondió a funa por sexismo: Clienta tuvo que ir con su pololo para ser atendida

Fuertes acusaciones contra la tienda de tecnología PC Factory se viralizaron en redes sociales, donde una mujer denunció que fue discriminada, humillada y recibió tratos sexistas por parte de los trabajadores al comprar un computador.

Margot Araya relató que la semana pasada compró el aparato en el local ubicado en el Mall Costanera Center, pero al llegar a su casa todo funcionaba mucho más lento de lo esperado.

La pesadilla vino cuando quiso cambiarlo y en la tienda un vendedor la trató pésimo, diciendo que las fallas eran solo un "capricho" de ella, según su testimonio.

Margot contó que el sujeto "se iba alterando y alterando, y en un minuto me dice algo que no se me va a olvidar nunca: 'bueno, mira, es que el computador que compraste puede hacer todo lo que tú quieres, solo que es muy lento'."

Después del mal rato, y de que otro trabajador no la atendiera en el servicio post ventas, decidió volver junto a su pololo: "El trato cambió en 180 grados. 'Caballero dígame en qué lo puedo ayudar, no se preocupe, ¿tiene problemas con su PC? Déjeme verlo, no se preocupe' y yo parada al lado. No podía creer lo que estaba pasando", señaló la mujer.

"Lo trataron como si mi pololo fuera el príncipe de Inglaterra y yo ahí parada como hueona, fue tan frustrante. Salí de la tienda y me puse a llorar porque nunca me había pasado que me discriminaran tanto por ser mina", aseveró.

Margot debió desembolsar otros 200 mil pesos para que le cambiaran el equipo defectuoso por uno mejor, pero asegura que nunca les volverá a comprar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margot Araya (@oh.margot)

La denuncia tomó vuelo y fueron miles los mensajes en redes sociales por el escándalo, con otras mujeres y usuarios relatando malas experiencias.

Finalmente la empresa reaccionó mediante Twitter: "No es política de PC Factory discriminar en la atención sino ofrecer siempre el mejor servicio. Estamos recabando antecedentes para mejorar la experiencia de compra", indicaron, lamentando lo ocurrido a Margot.