Providencia: Denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron 500% en cuarentena

Una dura realidad se constató en Providencia durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, pues las denuncias por violencia intrafamiliar que recibió la autoridad aumentaron en 500%, reveló la alcaldesa, Evelyn Matthei.

"Lo primero es el tema de la salud, pero también quiero señalar lo duro que es vivir una cuarentena, muchos no saben lo que significa, esto significa violencia intrafamiliar, tensión dentro de la familia, la preocupación de si me van echar o no me van a echar. Tengamos claro que es súper importante, pero no es gratis", dijo la jefa comunal.

Matthei dijo a Meganoticias que "la cuarentena es muy dura de sobrellevar, hemos tenido un tremendo aumento de denuncias por violencia intrafamiliar, es muy duro para los niños".

Respecto a un posible regreso a clases en el corto plazo, la alcaldesa comentó que aunque hay estudios de que el funcionamiento de los colegios no implicaría un riesgo, se trata de "países donde los niños van a estudiar al colegio de la esquina".

"Es muy distinto en Providencia o en Santiago, donde vienen de 20 comunas distintas, donde todos se mezclan ahí, donde andan una hora en el Metro", concluyó.