Red contra la Violencia hacia las Mujeres: "El Estado no está cumpliendo con sus obligaciones"

Silvana del Valle, abogada y vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró en Cooperativa que "el Estado de Chile no está cumpliendo con sus obligaciones adquiridas a nivel internacional" de tener políticas de prevención y sanción de la violencia.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, del Valle aseguró que hay que "hacer una revisión completa de las medidas cautelares" porque "aproximadamente la mitad de las mujeres que han sido víctimas de femicidio en Chile tenían medidas cautelares", junto con expresar que debe haber un "seguimiento" de las medidas de protección.

Según la vocera de la Red, hay otro grupo de mujeres que no presenta denuncias pese a haber sido víctimas de violencia y que se debe "revisar por qué las mujeres no confían en el sistema jurídico".

Respecto a las medidas que ha tomado el Gobierno en materia de políticas de género, la vocera de la Red aseguró que "eso de la agenda del Gobierno se queda cortísimo, no es sino la repetición de las propuestas de campaña del Presidente y no implementan lo que el movimiento feminista está clamando hace décadas y que es una educación no sexista".

Por último, en materia de legislación, Silvana del Valle asegura que hay una "limitación del concepto de femicidio" porque sólo castiga "si el agresor y la víctima han tenido una relación familiar muy específica: cónyuge, conviviente, ex cónyuge, ex conviviente, y personas que tengan un hijo en común, entonces eso deja fuera todas aquellas situaciones en las que los hombres matan a las mujeres por ser mujeres".